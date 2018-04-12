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Салат с манго и креветками
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Салат с манго и креветками 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Этот легкий экзотический салат прекрасно подойдет для романтического ужина.
Ингредиенты
Манго 1 шт  креветки (вареные, очищенные) 300 г  красный лук 1 шт (маленький)
руккола 300 г  лимон (сок) 1 шт  петрушка или кинза по вкусу
дижонская горчица 0,25 ч. л.
яблочный уксус 1 ч. л.
оливковое масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Манго очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
В маленькой тарелке с помощью вилки хорошо смешайте горчицу, уксус и масло.
Рукколу разложите на тарелках. Полейте заправкой и перемешайте. Сверху выложите манго, креветки и лук. Сбрызните лимонным соком. Перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой или кинзой.
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