Салат с манго и креветками

Этот легкий экзотический салат прекрасно подойдет для романтического ужина.

Ингредиенты

Манго 1 шт креветки (вареные, очищенные) 300 г красный лук 1 шт (маленький)

руккола 300 г лимон (сок) 1 шт петрушка или кинза по вкусу

дижонская горчица 0,25 ч. л.

яблочный уксус 1 ч. л.

оливковое масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Манго очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

В маленькой тарелке с помощью вилки хорошо смешайте горчицу, уксус и масло.

Рукколу разложите на тарелках. Полейте заправкой и перемешайте. Сверху выложите манго, креветки и лук. Сбрызните лимонным соком. Перед подачей посыпьте нарезанной петрушкой или кинзой.