Антибиотики, кислоты, недовес: Роскачество проверило 50 брендов сметаны

Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20%, говорится в сообщении ведомства. Сметана по итогам стала одной из самых качественных категорий молочной продукции — недостатки по качеству эксперты обнаружили только в 28% случаев.

Исследователи проверили 50 популярных в нашей стране брендов 20-процентной сметаны, которая производится в России и Белоруссии. Сметану 42 брендов признали качественной и безопасной, при этом 36 брендов — сметана повышенного качества.

Однако эксперты обращают внимание на то, что законодательством не учтены многие потребительские характеристики, например, наличие в продуктах консервантов и крахмала, поэтому при составлении рейтинга больше ориентировались на потребительские качества товара, а не на соответствие его законодательству. В топе оказались товары, которые не содержат даже следов антибиотиков, искусственных добавок и лишних ингредиентов.

Однако в первую очередь проверялась безопасность товаров для потребителя. В продуктах не обнаружены ни тяжелые металлы, ни радионуклиды, ни ГМИ, ни пестициды, ни инсектициды. Сальмонелл, бактерий золотистого стафилококка и кишечной палочки также не найдено.

Но в четырех случаях эксперты увидели следы антибиотиков тетрациклиновой группы, в одном из них еще и пенициллин. Также в трех товарах ("Вологодское лето", «Молочные продукты Пушкиногорья» и «Юрьевская буренка») эксперты зафиксировали повышенное содержание дрожжей, а в сметане «Зеленый берег» — плесень.

Растительные жиры, которые нашли в сметане «Давлеканово», не позволяют продукту называться сметаной, со следующего года он будет маркироваться как «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

В сметане трех брендов — «Добрая Буренка», «Пестравка» и «СФЕРМ» — эксперты нашли сорбиновую кислоту.

Два производителя сметаны обманули потребителя, обозначив жирность 20% при фактической жирности продукта 18,5%, а в упаковках сметаны «Давлеканово» и «Юрьевская буренка» оказалось меньше продукта на 6 и 3,3% соответственно.

При выборе сметаны в магазине эксперты советуют обращать внимание на упаковку (она должна быть сухой и целой), в холодильнике, где стоит сметана, должно быть прохладно — не выше 4 градусов выше нуля, продукт должен называться «сметана» и создаваться по ГОСТу, на упаковке должно быть указано, что количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности продукта — не менее 1×10*7 КОЕ/г. Срок хранения такой сметаны — не более 14 суток.