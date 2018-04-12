Эксперты проверили сметану по 75 показателям качества

Каждый товар был протестирован по 75 показателям качества. Сначала о недостатках. В сметане четырех из 50 брендов обнаружены следы антибиотиков тетрациклиновой группы, а в одном случае — еще и пенициллин. В сметане трех брендов — повышенное содержание дрожжей, в одном образце — плесень.

В одном образце обнаружили фитостерины, говорящие о наличии растительного жира в продукции. Со следующего года такой продукт перестанет называться сметаной, а превратится в " молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны".

Протестировали эксперты продукцию и на наличие консервантов. Сорбиновая кислота найдена в сметане трех брендов, один из производителей добавил в свою продукцию крахмал.

Два производителя продавали сметану жирностью 18,5 процента, а выдавали ее за продукт с 20-процентной жирностью. Еще два производителя обманули потребителей несколько иначе — положили в упаковку меньше продукции — на 6 и 3,3 процента.

К количеству белка и кислотности сметаны у специалистов претензий не оказалось, как и к качеству молока

Зато к количеству белка и кислотности сметаны у специалистов претензий не оказалось. Как и к качеству молока, из которого произведена сметана, — показатели сухого обезжиренного молочного остатка оказались достаточно высокими.

Также в продукции не были найдены ни тяжелые металлы, ни радионуклиды, ни генно-модифициованные организмы, ни пестициды, ни инсектициды. Не было в ней бактерий золотистого стафилококка, сальмонелл, кишечной палочки.

Как правильно выбрать сметану в магазине? По словам ответственного секретаря Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой, упаковка должна быть сухой и целой. В холодильнике, где стоит сметана, температура не должна превышать четырех градусов.

Продукт «сметана», созданный по ГОСТу, хранится не более 14 суток. На упаковке должно быть указано, что «количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности продукта — не менее 1х10*7 КОЕ/г».

Эксперт напомнила, что в ноябре прошлого года Евразийская комиссия приняла решение, по которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, должны выводить из оборота такие названия, как сметанный продукт. Документ вступает в силу с 16 июля 2018 года. Но так как единовременно нельзя убрать с полки все сметанные продукты, есть переходный период — до начала 2019 года, в течение которого производители могут использовать уже готовую упаковку. Начиная с января 2019 года, сметаной будет называться только продукт, который приготовлен классическим способом. Сметанным продуктом будут называться чистые молочные продукты, прошедшие процесс термической обработки, то есть те, в которых нет никаких растительных компонентов.

Кстати, уточняет Лариса Абдуллаева, у фальсификата есть привкус растительного масла, резковатый сливочный аромат (за счет добавления сливочных ароматизаторов), а консистенция, как правило, более плотная и нетекучая.