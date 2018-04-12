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Салат с картофелем и зеленым горошком
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Салат с картофелем и зеленым горошком 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Этот салат чем-то похож на всеми любимый «Оливье», но пикантности ему придают хрустящий бекон и острый сыр.
Ингредиенты
Бекон 8 полосок
картофель 1 кг  замороженный зеленый горошек 400 г  сыр чеддер 250 г  майонез 250 мл  горчица 3 ст. л.
сушеный лук 0,5 ч. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Картофель отварите в подсоленной воде. Хорошо обсушите и нарежьте маленькими кубиками.
Бекон обжарьте, пока он не станет хрустящим. Обсушите на бумажных полотенцах. Поломайте на мелкие кусочки.
Горошек разморозьте. Сыр крупно натрите.
В небольшой миске смешайте майонез, горчицу и сушеный лук.
Сложите в салатник все ингредиенты, залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите.
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