Салат с картофелем и зеленым горошком

Этот салат чем-то похож на всеми любимый «Оливье», но пикантности ему придают хрустящий бекон и острый сыр.

Ингредиенты

Бекон 8 полосок

картофель 1 кг замороженный зеленый горошек 400 г сыр чеддер 250 г майонез 250 мл горчица 3 ст. л.

сушеный лук 0,5 ч. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Картофель отварите в подсоленной воде. Хорошо обсушите и нарежьте маленькими кубиками.

Бекон обжарьте, пока он не станет хрустящим. Обсушите на бумажных полотенцах. Поломайте на мелкие кусочки.

Горошек разморозьте. Сыр крупно натрите.

В небольшой миске смешайте майонез, горчицу и сушеный лук.

Сложите в салатник все ингредиенты, залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Перед подачей охладите.