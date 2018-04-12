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Клубника названа самым токсичным фруктом по числу пестицидов
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Клубника названа самым токсичным фруктом по числу пестицидов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Клубника и шпинат оказались на вершине списка продуктов питания, содержащих максимальное количество пестицидов, вызывающих рак, ожирение и бесплодие. Ученые обнаружили эти опасные химические вещества в 70% традиционно выращиваемых фруктов и овощей. Если верить ежегодному отчету экспертов, клубника всё ещё является самым токсичным фруктом. Из 47 наиболее популярных фруктов и овощей, самыми чистыми в плане содержания пестицидов были названы авокадо и кукуруза. Ну а печальное лидерство в этом списке принадлежит клубнике и шпинату. Пестициды являются химическими веществами, которые используются для защиты растений от насекомых-вредителей и грызунов. Рынок пестицидов находится под жестким контролем властей США ещё с 1990-х годов, однако появляются всё новые сведения о том, что эти химикаты по-прежнему активно используются. Даже если фрукты и овощи очень тщательно моют, на них всё равно могут оставаться пестициды, оказывающие негативное воздействие на здоровье. Среди прочего эти химикаты связаны с раком, ожирением, бесплодием, различными проблемами при развитии ребенка и многими другими недугами. В 70% традиционно выращиваемых в США фруктах и овощей было обнаружено свыше 235 центов. В частности, в одной стандартной упаковке с клубникой содержалось 20 разных видов пестицидов. Кроме того, в десятку наиболее опасных фруктов и овощей с точки зрения содержания этих химических веществ попали персики, вишня, яблоки, нектарины, виноград, груши, помидоры, сельдерей, а также картофель. К числу самых чистых фруктов и овощей относятся авокадо, кукуруза, ананасы, капуста, лук, папайя, спаржа, манго, киви, цветная капуста и брокколи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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