Салат из нута

Очень простой и легкий салат с освежающей лимонной заправкой.

Ингредиенты

Нут 150 г шпинат 50 г помидоры 2 шт болгарский перец 1 шт оливковое масло 1,5 ст. л.

лимонный сок 2 ч. л.

сахар 1 щепотка

морская соль 1 щепотка

лимон (цедра) 0,5 шт Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Нут отварите до готовности, но не переваривайте. Остудите. Тем временем шпинат и перец нарежьте тонкими полосками, помидоры — небольшими кубиками.

Для заправки смешайте масло, лимонный сок и цедру, сахар и соль.

Сложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой и хорошо перемешайте.