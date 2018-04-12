Салат из нута 

Очень простой и легкий салат с освежающей лимонной заправкой.
Ингредиенты
Нут 150 г шпинат 50 г помидоры 2 шт болгарский перец 1 шт оливковое масло 1,5 ст. л.
лимонный сок 2 ч. л.
сахар 1 щепотка
морская соль 1 щепотка
лимон (цедра) 0,5 шт Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Нут отварите до готовности, но не переваривайте. Остудите. Тем временем шпинат и перец нарежьте тонкими полосками, помидоры — небольшими кубиками.
Для заправки смешайте масло, лимонный сок и цедру, сахар и соль.
Сложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой и хорошо перемешайте.