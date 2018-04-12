Эксперты предупредили о поддельных куриных яйцах

Способность китайских умельцев производить подделки переходит все границы. Выяснилось, что в Китае также с недавнего времени подделывают куриные яйца. По данным издания Trendymen, для изготовления искусственных куриных яиц китайские мастера сначала формируют желтки. Каждый такой желток готовится из химической смеси, которая обрабатывается пигментом для придания ей желтого цвета, а затем порционно заливается в шарообразные матрицы. Затем уже немного уплотнившуюся смесь опускают в углекислый калий для формирования искусственной пленки, защищающей желток от растекания. Такой желток останется соединить с белковой частью, которая также готовится из разведенных химических растворов, разлитых по формам. Для получения скорлупы заготовка опускается в «бульон» из парафина, карбоната калия и гипсового порошка. Подсушенное изделие окончательно примет вид куриного яйца, которое, по словам экспертов, будет практически невозможно отличить от натурального. «Ни вкусом, ни запахом такое яйцо от натурального не отличат более половины покупателей», — приводится их мнение в издании. Эти поддельные яйца, чье производство более дешево, чем получение яиц от домашней птицы, не дадут никакой пользы организму. Хорошо, если не навредят. Натуральные свежие куриные яйца прежде всего полезны как источник хорошо усваиваемого организмом белка: одно яйцо содержит 12%—14% суточной нормы белка, в его состав также входят основные аминокислоты. Среди витаминов, содержащихся в яйцах, витамины A, D, E, B3, B12, фолиевая кислота, холин. Также присутствуют минералы и микроэлементы — йод, цинк, кальций, магний, железо и фосфор. Из антиоксидантов — селен, а также производные витамина А. Предполагается, что употребление яиц помогает женщинам снизить риск возникновения рака груди. Вещества, которые содержат куриные яйца, защищают волосы, питают кожу, борются с перхотью, морщинами, укрепляют зрение, состояние зубов и костную ткань, участвуют в утилизации жиров и холестерина. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было сделано неожиданное заключение о роли «хорошего» холестерина в организме.