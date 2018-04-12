Салат с кускусом и овощами

Легкий диетический салат из кускуса с огурцом и помидором.

Ингредиенты

Вода 355 мл кускус 200 г огурец 1 шт помидор 1 шт фета 50 г лимонный сок 2,5 ст. л.

зелень (укроп и петрушка) по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Вскипятите воду в небольшой кастрюльке. Всыпьте кускус, перемешайте, накройте крышкой. Выключите огонь и оставьте кастрюлю на 5 минут. Затем снимите крышку, перемешайте кускус деревянной ложкой и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

Помидор и огурец мелко нарежьте. Фету раскрошите. Зелень измельчите, оставив немного для украшения.

Смешайте в салатнике все ингредиенты. Посолите и поперчите. При подаче украсьте зеленью.