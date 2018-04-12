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Салат с кускусом и овощами
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Салат с кускусом и овощами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий диетический салат из кускуса с огурцом и помидором.
Ингредиенты
Вода 355 мл  кускус 200 г  огурец 1 шт  помидор 1 шт  фета 50 г  лимонный сок 2,5 ст. л.
зелень (укроп и петрушка) по вкусу
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вскипятите воду в небольшой кастрюльке. Всыпьте кускус, перемешайте, накройте крышкой. Выключите огонь и оставьте кастрюлю на 5 минут. Затем снимите крышку, перемешайте кускус деревянной ложкой и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
Помидор и огурец мелко нарежьте. Фету раскрошите. Зелень измельчите, оставив немного для украшения.
Смешайте в салатнике все ингредиенты. Посолите и поперчите. При подаче украсьте зеленью.
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