Салат с кускусом и овощами 

Легкий диетический салат из кускуса с огурцом и помидором.
Ингредиенты
Вода 355 мл кускус 200 г огурец 1 шт помидор 1 шт фета 50 г лимонный сок 2,5 ст. л.
зелень (укроп и петрушка) по вкусу
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вскипятите воду в небольшой кастрюльке. Всыпьте кускус, перемешайте, накройте крышкой. Выключите огонь и оставьте кастрюлю на 5 минут. Затем снимите крышку, перемешайте кускус деревянной ложкой и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
Помидор и огурец мелко нарежьте. Фету раскрошите. Зелень измельчите, оставив немного для украшения.
Смешайте в салатнике все ингредиенты. Посолите и поперчите. При подаче украсьте зеленью.