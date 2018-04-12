Что не так с вашим вином: 7 обычных проблем

На разных стадиях производства вина может случиться множество разных вещей, из-за которых вам захочется отправить свою бутылку обратно в магазин. Однако, то, что на первый взгляд может показаться недостатком, на самом деле бывает неотъемлемой частью напитка. А в другом случае — вы сразу сможете определить, что именно не так с содержимым бутылки.

1. Дрожжи Бреттаномицес

Именно они являются причиной неприятного запаха, который можно обнаружить в вине. Ваш напиток может «благоухать» скотным двором или даже старыми носками. Возникает «аромат» из бочек, заражённых этими дрожжами. Но самое удивительное, что в малых количествах Бреттаномицес добавляют вину уникальности. Их используют в престижных красных напитках из Долины Рона, хотя и в меньших дозах, чем ранее добавляли в Бордо.

2. Летучие кислоты

Обычно они образуются из уксуса. В большинстве вин он имеется в небольшом количестве, но если вы почувствуете чёткий уксусный запах значит в напитке есть какая-то бактериальная инфекция. Некоторые вина, такие как Château Musar из Ливана, старомодные из Риохи, амароне и некоторые австралийские ширазы имеют высокий уровень летучей кислоты. Но вы не должны чувствовать его в повседневных красных или белых винах.

3. Окисление

Происходит, когда в вино попадает кислород. Характерные запахи — сидр, орех или херес. Некоторые напитки обязаны своим вкусом именно контролируемому окислению, среди них мадера, портвейн, амонтильядо и херес олоросо. По подобной технологии производятся некоторые белые вина. Но у большинства повседневных вин не должно быть никаких признаков окисления. К тому же при окислении вина теряют свою свежесть и очарование.

4. Редукция

Противоположный случай окислению — недостаток кислорода, который вызывает горелый запах. Некоторые сорта, например сира и совиньон блан, изначально склонны к подобному аромату. Чаще всего такой запах можно встретить у напитков с винтовой крышкой, нежели с деревянной пробкой, проницаемой для воздуха. Если вам попалось подобное вино, то попробуйте его декантировать. Может помочь.

5. Световой удар

Том Стивенсон подарил нам шампанское с запахом горелой капусты. В худшем случае можно наткнуться на запах гниющего мяса. Это связано с воздействием солнечного света на вино. При этом, если солнце достаточно сильное, то пострадать может напиток в стеклянной бутылке. Чаще всего это происходит с розовыми винами, которые производятся в прозрачном стекле. Тёмно-зелёные бутылки помогают решить эту проблему, однако лучше всего справляется стекло цвета тёмного янтаря. Поэтому лучше не покупать вино в прозрачной бутылке с витрины магазина — оно может быть испорчено.

6. Укупорка

От правильно укупорки бутылок зависит качество, вкус и запах вина. Около трёх процентов вин в мире бракуются из-за проблем с пробкой. Если она испорчена, то вы почувствуете запах плесени или мокрого картона.

7. Мышиный запах

Мышиный запах — это болезнь вина, которая случается из-за заражённых лактобактерий. В последнее время этот недостаток широко распространён из-за тенденции к производству вин с очень низким содержанием диоксида серы. Дело в том, что именно сера даже в крошечных количествах может легко исправить эту проблему.

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