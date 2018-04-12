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Салат капрезе
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Салат капрезе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Классический итальянский салат — идеальный выбор для жаркого дня.
Ингредиенты
Салат ромэн 2 кочана
руккола 50 г  базилик по вкусу
помидоры (черри или «сливки») 400 г  лук— шалот 2 шт  моцарелла (маленькие шарики) 8-10 шт  оливковое масло 80 мл  бальзамический уксус 80 мл  дижонская горчица 1 ст. л.
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Салат разберите на отдельные листья и выложите их на тарелки. Лук мелко нарежьте и посыпьте им листья салата.
Помидоры разрежьте пополам и выложите на листья салата. вместе с шариками моцареллы. Сверху выложите рукколу и базилик.
Для заправки смешайте масло, уксус и горчицу. Добавьте перец и перемешайте. Полейте заправкой салат и подавайте.
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