Салат капрезе

Классический итальянский салат — идеальный выбор для жаркого дня.

Ингредиенты

Салат ромэн 2 кочана

руккола 50 г базилик по вкусу

помидоры (черри или «сливки») 400 г лук— шалот 2 шт моцарелла (маленькие шарики) 8-10 шт оливковое масло 80 мл бальзамический уксус 80 мл дижонская горчица 1 ст. л.

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Салат разберите на отдельные листья и выложите их на тарелки. Лук мелко нарежьте и посыпьте им листья салата.

Помидоры разрежьте пополам и выложите на листья салата. вместе с шариками моцареллы. Сверху выложите рукколу и базилик.

Для заправки смешайте масло, уксус и горчицу. Добавьте перец и перемешайте. Полейте заправкой салат и подавайте.