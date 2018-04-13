Клубника и шпинат возглавили рейтинг продуктов с самым высоким содержанием пестицидов

Американская организация Environmental Working Group (Экологическая рабочая группа — EWG) выпустила ежегодный рейтинг фруктов и овощей, основанный на анализе их загрязненности пестицидами. Клубника взяла пальму первенства

Американская организация Environmental Working Group (Экологическая рабочая группа — EWG) выпустила ежегодный рейтинг фруктов и овощей, основанный на анализе их загрязненности пестицидами. Клубника взяла пальму первенства.

Эксперты EWG обнаружили, что одна треть всех образцов клубники содержит 10 или более пестицидов, а один из образцов имел «поразительные» 20 различных пестицидов. Шпинат, который занял второе место в антирейтинге, имел остатки пестицидов в 1,8 раза больше по весу, чем другие сельскохозяйственные культуры. В докладе EWG подчеркивается, что пестициды в высокой концентрации могут привести к проблемам со здоровьем, особенно у маленьких детей.

В то же время сегодня существуют противоречия относительно опасности пестицидов. Многие специалисты сходятся во мнении, что современные пестициды безопасны для потребления человеком. Также EWG опубликовал рейтинг безопасных фруктов и овощей. Его лидерами стали авокадо и сладкая кукуруза — в них было менее 1% пестицидов. В 80% случаев химикаты также не были выявлены в ананасах, папайе, спарже, луке и капусте.

Организация Environmental Working Group была основана в 1993 году, тогда же был выпущен первый отчет группы под названием «Пестициды в детской еде». С 2004 года EWG публикует ежегодные рейтинги фруктов и овощей с высоким содержанием пестицидов — «Грязная дюжина» (Dirty Dozen) — и с низким — «Чистые пятнадцать» (Clean Fifteen). Доклад основывается на анализе 38 800 неорганических сельскохозяйственных культур Министерством сельского хозяйства США и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

«Грязная дюжина-2018» (Dirty Dozen)

Клубника

Шпинат

Нектарины

Яблоки

Виноград

Персики

Вишня

Груши

Томаты

Сельдерей

Картофель

Сладкий перец

«Чистые пятнадцать-2018» (Clean Fifteen)

Авокадо

Сладкая кукуруза

Ананасы

Капуста

Лук Сладкий горошек (замороженный)

Папайя

Спаржа

Манго

Баклажаны

Медовая дыня

Киви

Канталупа (мускусная дыня)

Цветная капуста

Брокколи

Классификация продуктов по уровню остаточного количества пестицидов

Высокий уровень: Яблоки, яблочные соусы, черника, виноград, зеленые бобы, листовые зелень, груши, персики, картофель, сливы, шпинат, клубника, виноград, сладкий перец, помидоры, зимние кабачки

Низкий уровень: Яблочный сок, авокадо, бананы, бобы, брокколи, капуста, канталупа, морковь, цветная капуста, сельдерей, кукуруза, баклажаны, грейпфруты, чечевица, салат, лук, апельсины, апельсиновые соки, горох, сливы, летние кабачки, сладкий картофель, тофу, томатные соусы, цуккини Фото: Pixabay/juhasztamas08