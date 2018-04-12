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Салат с ветчиной и дыней
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Салат с ветчиной и дыней 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Готовим пряный салат с дыней, ветчинной и моцареллой!
Ингредиенты
Моцарелла 250 г  дыня 1 небольшая
сыровяленая ветчина 70 г  вареная ветчина 70 г  шнитт-лук несколько стеблей
оливковое масло 2 ст.л  сок лимона 3 ст. л  мед или яблочный жидкий сахар 1 ч. л  соль, перец по вкусу
базилик несколько листочков
Способ приготовления
1. Из мякоти дыни и сыра специальной ложкой сделать шарики.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
2. Нарезать ветчину, смешать с дынными шариками, моцареллой и добавить рубленый шнитт-лук.
3. Смешать ингредиенты для заправки: мед, соль, перец, сок лимона, оливковое масло.
4. Заправить соусом салат, добавить несколько листиков базилика и перемешать.
Приятного аппетита!
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