Салат с ветчиной и дыней

Готовим пряный салат с дыней, ветчинной и моцареллой!

Ингредиенты

Моцарелла 250 г дыня 1 небольшая

сыровяленая ветчина 70 г вареная ветчина 70 г шнитт-лук несколько стеблей

оливковое масло 2 ст.л сок лимона 3 ст. л мед или яблочный жидкий сахар 1 ч. л соль, перец по вкусу

базилик несколько листочков

Способ приготовления

1. Из мякоти дыни и сыра специальной ложкой сделать шарики.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

2. Нарезать ветчину, смешать с дынными шариками, моцареллой и добавить рубленый шнитт-лук.

3. Смешать ингредиенты для заправки: мед, соль, перец, сок лимона, оливковое масло.

4. Заправить соусом салат, добавить несколько листиков базилика и перемешать.

Приятного аппетита!

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