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Гавайский салат
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Гавайский салат 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Гавайская кухня отличается обилием фруктов, даже в несладких блюдах. Но сочетание курицы и ананасов уже стало классическим.
Ингредиенты
Куриное филе 650 г  ветчина 250 г  ананас (свежий или консервированный) 250 г  стебли сельдерея 3 шт  орехи макадамия или кешью 100 г  зеленый лук по вкусу
майонез 160 мл  ананасовый сок 60 мл  мед 3 ст. л.
яблочный уксус 2 ч. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Куриное филе отварите, остудите и мелко нарежьте. Ветчину и анансас нарежьте кубиками. Сельдерей нарежьте маленькими кусочками. Орехи и зеленый лук мелко порубите.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сложите в салатник курицу, ветчину, ананас, сельдерей, орехи и зеленый лук.
В отдельной емкости смешайте майонез, ананасовый сок, мед, уксус. Посолите и поперчите. Полейте этой заправкой салат. Аккуратно перемешайте. Подавайте охлажденным.
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