Гавайский салат 

Гавайская кухня отличается обилием фруктов, даже в несладких блюдах. Но сочетание курицы и ананасов уже стало классическим.
Ингредиенты
Куриное филе 650 г ветчина 250 г ананас (свежий или консервированный) 250 г стебли сельдерея 3 шт орехи макадамия или кешью 100 г зеленый лук по вкусу
майонез 160 мл ананасовый сок 60 мл мед 3 ст. л.
яблочный уксус 2 ч. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Куриное филе отварите, остудите и мелко нарежьте. Ветчину и анансас нарежьте кубиками. Сельдерей нарежьте маленькими кусочками. Орехи и зеленый лук мелко порубите.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сложите в салатник курицу, ветчину, ананас, сельдерей, орехи и зеленый лук.
В отдельной емкости смешайте майонез, ананасовый сок, мед, уксус. Посолите и поперчите. Полейте этой заправкой салат. Аккуратно перемешайте. Подавайте охлажденным.