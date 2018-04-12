Гавайский салат

Гавайская кухня отличается обилием фруктов, даже в несладких блюдах. Но сочетание курицы и ананасов уже стало классическим.

Ингредиенты

Куриное филе 650 г ветчина 250 г ананас (свежий или консервированный) 250 г стебли сельдерея 3 шт орехи макадамия или кешью 100 г зеленый лук по вкусу

майонез 160 мл ананасовый сок 60 мл мед 3 ст. л.

яблочный уксус 2 ч. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе отварите, остудите и мелко нарежьте. Ветчину и анансас нарежьте кубиками. Сельдерей нарежьте маленькими кусочками. Орехи и зеленый лук мелко порубите.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Сложите в салатник курицу, ветчину, ананас, сельдерей, орехи и зеленый лук.

В отдельной емкости смешайте майонез, ананасовый сок, мед, уксус. Посолите и поперчите. Полейте этой заправкой салат. Аккуратно перемешайте. Подавайте охлажденным.