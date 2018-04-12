Салат из арбуза с рукколой

Освежающий и легкий салат из самого летнего продукта — арбуза!

Ингредиенты

Руккола 150 г помидоры черри 150 г арбуз 400 г сыр фета 150 г белый винный уксус 3 ст. л.

дижонская горчица 1 ч. л.

базилик (листья) 4-5 шт оливковое масло 120 мл соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Для заправки смешайте оливковое масло, уксус, горчицу и мелко нарезанный базилик. Посолите и поперчите по вкусу. Охладите в холодильнике.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Арбуз нарежьте кубиками или вырежьте из него шарики. Фету раскрошите или нарежьте кубиками. Помидоры разрежьте на половинки.

Перемешайте помидоры с рукколой, выложите на тарелки. Слегка сбрызните заправкой. Сверху выложите арбуз и фету. Снова полейте заправкой.