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Салат из арбуза с рукколой
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Салат из арбуза с рукколой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Освежающий и легкий салат из самого летнего продукта — арбуза!
Ингредиенты
Руккола 150 г  помидоры черри 150 г  арбуз 400 г  сыр фета 150 г  белый винный уксус 3 ст. л.
дижонская горчица 1 ч. л.
базилик (листья) 4-5 шт  оливковое масло 120 мл  соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Для заправки смешайте оливковое масло, уксус, горчицу и мелко нарезанный базилик. Посолите и поперчите по вкусу. Охладите в холодильнике.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Арбуз нарежьте кубиками или вырежьте из него шарики. Фету раскрошите или нарежьте кубиками. Помидоры разрежьте на половинки.
Перемешайте помидоры с рукколой, выложите на тарелки. Слегка сбрызните заправкой. Сверху выложите арбуз и фету. Снова полейте заправкой.
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