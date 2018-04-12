Не ударит ли полезный овощной салат по карману

После зимы обостряется потребность в витаминах.

Как правило, весной спрос на зелень и овощи повышается, отмечают ретейлеры. На прилавках появляется отечественная продукция, и покупатель, привыкший к формуле «свое — значит, полезное», тянется в магазины за первым урожаем тепличных огурцов или зеленого лука. Товар, выращенный в России, в отличие от привозного, и правда имеет ряд преимуществ. Дело здесь не только во вкусовых качествах — эти продукты не предназначены для длительной перевозки, поэтому и консервантов в них нет.

По данным Росстата, за последнюю неделю марта цены на капусту, морковь, картошку и лук повысились в среднем на 1,5 процента. А вот огурцы подешевели. Так, средняя стоимость огурцов сегодня — 97 рублей, в прошлом году их можно было купить почти на полтора рубля дороже, за 98,4 рубля.

— На повышение стоимости овощей могут оказать влияние многие факторы. К примеру, рост курса валют или численность урожая поставщика: если его собрали меньше, то и цена увеличится, — рассказал агроном Валентин Макеев.

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