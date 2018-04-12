Лосось за 20 минут: быстро и невероятно вкусно

Рыбу относят к ценным и очень полезным продуктам, которые хотя бы раз в неделю должны появляться на нашем столе. Тем не менее в меню она встречается редко, и все потому, что при одном только приближении к рыбной витрине воображение начинает рисовать страшные картины, как тушку придется разделывать, потрошить, а потом еще и готовить. Перспектива долго возиться с рыбой напрочь отбивает всякое желание приготовить рыбное блюдо. Однако если задержаться у витрины чуть дольше, прежде чем сбегать в мясной отдел, на полке можно заметить рыбу, которая не нуждается в первичной обработке. Ее уже почистили, выпотрошили, а иногда еще и удалили кости и кожу. Вам остается только приправить ее специями и приготовить, что займет максимум 20 минут.

— С лаймом и кинзой —

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Ингредиенты на 2-3 порции:

Филе лосося весом 450 г, разрезать на две части Сок и цедра 3-х лаймов 2 ст.л. соевого соуса 1 ч.л. сахара Щепотка тмина 1 ст.л. нарезанных свежих листьев кинзы Соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 230 градусов. Щедро приправить филе солью и перцем, посыпать тмином и половиной цедры лайма. Положить рыбу в неглубокую форму и поставить в духовку. Выпекать до готовности, около 10-13 минут. Переложить филе на тарелки.

В маленькой миске смешать сок лайма, соевый соус и сахар; добавить кинзу и цедру лайма. Перед подачей полить рыбу соусом.

— Рыбное карпаччо с грейпфрутом —

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Ингредиенты:

230 г. сырого лосося, тонко нарезать ломтиками 1 авокадо, нарезать небольшими ломтиками 1 розовый грейпфрут, нарезать тонкими ломтиками 1 тонко нарезанный кружочками редис 2 ст.л. масло авокадо 1 ст.л. грейпфрутового сока 1 ст.л. лимонного сока Розовая гималайская соль Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Смешать масло авокадо, сок грейпфрута и лимона, по вкусу добавить соль и перец. На большую тарелку выложить ломтики лосося, сверху разложить авокадо, грейпфрут и редис. Полить рыбу дрессингом и подавать.

— С имбирем и чили —

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Ингредиенты на 2 порции:

2 филе лосося весом по 110 г 1/4 ч.л. соли

Для глазировки:

1/3 чашки воды 1/4 чашки яблочного или рисового уксуса 2 ст.л. меда 1 ст.л. пасты чили 1 ст.л. измельченного свежего имбиря 1 ч.л. соевого соуса

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 градусов. Рыбу посолить, положить в форму и поставить примерно на 8 минут в духовку. Тем временем в маленькой кастрюле смешать все ингредиенты для глазури. Довести до кипения, затем убавить огонь до среднего и варить в течение 2-3 минут, пока глазурь слегка не загустеет.

Достать рыбу из духовки, нанести слой глазури и переложить рыбу на решетку. На 2 минуты поставить рыбу под разогретый в духовке гриль. Выложить рыбу на тарелки и подавать.

— С горчицей и кленовым сиропом —

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Ингредиенты на 4 порции:

2 ст.л. дижонской горчицы 2 ст.л. мелко нарезанной свежей кинзы 1 ст.л. легкого майонеза 2 ч.л. чистого кленового сиропа Четыре филе лосося весом по 140 г Крупнозернистая соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень алюминиевой фольгой.

В небольшой миске смешать горчицу, 1 столовую ложку кинзы, майонез и кленовый сироп. Положить рыбу на противень и приправить каждое филе солью и перцем; распределить равномерно смесь с горчицей и майонезом.

Выпекать до готовности, примерно 10-12 минут. Посыпать оставшейся кинзой и подавать.

— С семенами чиа —

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Ингредиенты:

3 ст.л. соевого соуса 1 ст.л. тертого имбиря 1 зубчик чеснока, натереть 2 ст.л. воды 1 ст.л. оливкового или кунжутного масла 4 филе лосося 2 ст.л. нарзанного зеленого лука Несколько листьев кинзы или петрушки 2 ч.л. черных семян чиа Приготовление:

В маленькой миске смешать соевый соус, имбирь, чеснок, воду и масло. Выложить в маринад рыбу, полить маринадом и оставить на 5 минут. Положить филе в корзинку для приготовления на пару. Поставить корзинку в кастрюлю с кипящей водой, накрыть крышкой и держать на пару до полной готовности филе. Переложить рыбу на тарелки и посыпать луком, кинзой и чиа.

Для приготовления в духовке положить рыбу в форму для выпечки, добавить маринад, 2 столовые ложки воды и накрыть филе пергаментной бумагой. Выпекать при 180 градусах в течение приблизительно 8-10 минут. Раскрыть и продолжать запекать еще 2-3 минуты до полной готовности.

— В панировке —

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Ингредиенты на 2 порции:

2 филе лосося весом по 140 г 3 ст.л. соуса барбекю 1 ч.л. меда 1 маленький лимон, цедра и сок 1/4 чашки сухарей панко 2 ст.л. рубленых орехов пекан

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить лист для выпечки фольгой, смазать маслом. Смешать в маленькой миске соус барбекю, мед, сок и цедру лимона. Распределить смесь по филе, посыпать сухарями и орехами. Выпекать рыбу в течение 15-25 минут, до готовности.

— Бургеры с лососем —

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Ингредиенты:

450 г лосося 1/2 чашка острого соуса 1/4 чашки растопленного сливочного масла 1/4 ч.л. соли 8 листьев салата латук 110 г голубого сыра, раскрошить 1 авокадо, нарезать 6 булочек, разрезать пополам и подрумянить

Приготовление:

Разогреть гриль или сковороду-гриль до средней температуры. В маленькой миске смешать острый соус, сливочное масло и соль.

Разрезать рыбу на квадраты под размер булочек и смазать соусом. Жарить, время от времени смазывая соусом, до легких подпалин и готовности, примерно по 3 минуты с каждой стороны.

На обжаренную половинку булочки выложить 2 листа салата, кусок лосося, сыр и 2 ломтика авокадо. Сбрызнуть соусом и накрыть второй половинкой булочки.