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Американец три месяца ел еду из фастфуда и похудел
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Американец три месяца ел еду из фастфуда и похудел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель США три месяца ежедневно питался едой из фастфуд ресторана Chipotle и похудел. Свою историю он рассказал изданию Men's Health.
Тайлер Маринелли (Tyler Marinelli,) из города Парклэнд, штат Флорида, признался, что сумел сбросить девять килограммов и снизить процент жира в теле с 30 до 22 пунктов. Каждый день он разрешал себе есть восемь часов, а остальные 16 — голодал. Также он придерживался принципов гибкой диеты — распределял рацион по принципу 40 процентов углеводов, 40 процентов белков и 20 процентов жира в день.
Но Маринелли решил не отказываться от еды из любимого фастфуд-ресторана и придумал, как включить их в свое меню. Мужчина ел только отдельные ингредиенты блюд — в основном, только рис и курицу, отказавшись от сметаны, картофеля фри и сыра.
«Я знал, что если я съем только курицу, рис или бобы, я смогу вписать их в свой диетический план, и продолжать сбрасывать вес, наслаждаясь едой», — рассказал американец. В дни тренировок он ел 1800 калорий в день, а в остальные — 1200. Помимо курицы с рисом из ресторана Маринелли ел яичные белки, черные бобы и йогурт.
Диетолог Сюзан Беркман (Susan Berkman) отметила, что диету Маринелли нельзя назвать сбалансированной, так как в нее не входят фрукты и овощи. «Со временем это может привести к плохим последствиям и дефициту витаминов и микроэлементов», — отметила она.
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