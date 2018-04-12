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Рецепт дня: Куриная лапша
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Рецепт дня: Куриная лапша 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, как приготовить лапшу с курятиной в домашних условиях.
Что понадобится:
Для теста (на лапшу):
— 100 г муки
— 1 яйцо
— 1 ч. л. оливкового масла.
Для супа:
— 3 л воды
— полтушки крупной домашней курицы
— 1,5 ст. л. соли
— 1 головка лука
— 1 морковь
— 2 лавровых листа
— несколько горошин черного перца
— зелень для подачи.
Как готовить:
Просейте муку, добавьте яйцо и масло, замесите крутое тесто и хорошенько его вымесите: до однородности и гладкости. Прикройте полотенцем, оставьте на 30–40 минут. Отдохнувшее тесто, как отдохнувший человек, станет мягче и податливее. Раскатайте его в тонкий пласт толщиной 1–1,5 мм и нарежьте лапшу желаемой длины и ширины.
Курицу залейте водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенную луковицу и морковку целиком, лавровый лист, соль и перец, убавьте огонь до минимума и варите бульон 1–1,5 часа. Выньте курицу, лук и морковь, разберите мясо на кусочки, верните в суп без костей и шкурки. Заложите лапшу, оставьте на плите еще буквально на пару минут — домашняя лапша варится очень быстро. Снимите суп с огня и дайте настояться. Разливайте по тарелкам, посыпайте мелко нарезанной зеленью.
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