Рецепт дня: Куриная лапша

Sobesednik.ru выяснил, как приготовить лапшу с курятиной в домашних условиях.

Что понадобится:

Для теста (на лапшу):

— 100 г муки

— 1 яйцо

— 1 ч. л. оливкового масла.

Для супа:

— 3 л воды

— полтушки крупной домашней курицы

— 1,5 ст. л. соли

— 1 головка лука

— 1 морковь

— 2 лавровых листа

— несколько горошин черного перца

— зелень для подачи.

Как готовить:

Просейте муку, добавьте яйцо и масло, замесите крутое тесто и хорошенько его вымесите: до однородности и гладкости. Прикройте полотенцем, оставьте на 30–40 минут. Отдохнувшее тесто, как отдохнувший человек, станет мягче и податливее. Раскатайте его в тонкий пласт толщиной 1–1,5 мм и нарежьте лапшу желаемой длины и ширины.

Курицу залейте водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте очищенную луковицу и морковку целиком, лавровый лист, соль и перец, убавьте огонь до минимума и варите бульон 1–1,5 часа. Выньте курицу, лук и морковь, разберите мясо на кусочки, верните в суп без костей и шкурки. Заложите лапшу, оставьте на плите еще буквально на пару минут — домашняя лапша варится очень быстро. Снимите суп с огня и дайте настояться. Разливайте по тарелкам, посыпайте мелко нарезанной зеленью.