Повара приготовят 400 килограммов солдатской каши для жителей Балашихи 9 мая

400 килограммов солдатской каши приготовят повара воинской части дивизии имени Ф. Э. Дзержинского для жителей Балашихи в честь празднования Дня Победы, рассказал глава Балашихи Сергей Юров

В день празднования Дня Победы полевая кухня разместится на территории парка «Пехорка» в Балашихе и у гимназии № 2 на улице Школьная,3 в микрорайоне Железнодорожный. Повара дивизии имени

Ф. Э. Дзержинского

приготовят 400 солдатской каши. Этого хватит для того, чтобы накормить 2тысячи человек

— Сергей Юров.

В первую очередь солдатской кашей угостят ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции в состав каши входят гречневая крупа, тушенка, пассированный лук, морковь и сливочное масло. Гостей праздника также угостят горячим чаем и хлебом.

Полевая кухня начнет работать в Балашихе 9 мая в 13:30, в микрорайоне Железнодорожный — в 15:00.