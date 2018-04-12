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Повара приготовят 400 килограммов солдатской каши для жителей Балашихи 9 мая
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Повара приготовят 400 килограммов солдатской каши для жителей Балашихи 9 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
400 килограммов солдатской каши приготовят повара воинской части дивизии имени Ф. Э. Дзержинского для жителей Балашихи в честь празднования Дня Победы, рассказал глава Балашихи Сергей Юров.
В день празднования Дня Победы полевая кухня разместится на территории парка «Пехорка» в Балашихе и у гимназии № 2 на улице Школьная,3 в микрорайоне Железнодорожный. Повара дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского
приготовят 400 солдатской каши. Этого хватит для того, чтобы накормить 2тысячи человек
— Сергей Юров.
В первую очередь солдатской кашей угостят ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции в состав каши входят гречневая крупа, тушенка, пассированный лук, морковь и сливочное масло. Гостей праздника также угостят горячим чаем и хлебом.
Полевая кухня начнет работать в Балашихе 9 мая в 13:30, в микрорайоне Железнодорожный — в 15:00.
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