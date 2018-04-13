Овощные кремы Vegetable Beauty

Итальянский бренд Vegetable Beauty выпустил питательные кремы для кожи рук и стоп на основе экстрактов картофеля, авокадо и тропических масел. Кремы можно использовать как для ежедневного ухода, так и в качестве ночных восстанавливающих SOS-масок. Веган-формула не содержит силиконов, сульфатов, парабенов и минеральных масел. Косметика Vegetable Beauty продается в аптеках и на сайте Аптека.ру. Отбеливающий крем для рук с экстрактом картофеля Vegetable Beauty

Регулярный контакт с водой, перепады температур, УФ-излучение приводят к появлению пигментных пятен, кожа рук грубеет и шелушится. Крем с экстрактом картофеля Vegetable Beauty отбеливает кожу рук, увлажняет и снимает раздражение.

Экстракт картофеля осветляет и выравнивает тон. Масла карите, рисовых отрубей и макадамии питают и восстанавливают эпидермальный барьер. Экстракт алоэ устраняет покраснение.

SOS-маска: нанесите крем под маникюрные перчатки и оставьте на ночь. Результат — гладкая, бархатистая и ухоженная кожа рук. Крем для ног Vegetable Beauty с маслом авокадо

Тесная обувь, нехватка витаминов, недостаточное увлажнение вызывают сухость кожи и появление натоптышей.

Крем для ног Vegetable Beauty с маслом авокадо питает и восстанавливает огрубевшую кожу стоп.

Масла авокадо, жожоба, ши и кунжута разглаживают и смягчают кожу. Экстракт царского корня предупреждает появление трещинок и мозолей.

SOS-маска: нанесите крем плотным слоем и наденьте хлопчатобумажные носочки. Утром кожа мягкая и нежная.