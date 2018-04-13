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Овощные кремы Vegetable Beauty
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Овощные кремы Vegetable Beauty 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Итальянский бренд Vegetable Beauty выпустил питательные кремы для кожи рук и стоп на основе экстрактов картофеля, авокадо и тропических масел. Кремы можно использовать как для ежедневного ухода, так и в качестве ночных восстанавливающих SOS-масок. Веган-формула не содержит силиконов, сульфатов, парабенов и минеральных масел. Косметика Vegetable Beauty продается в аптеках и на сайте Аптека.ру. Отбеливающий крем для рук с экстрактом картофеля Vegetable Beauty
Регулярный контакт с водой, перепады температур, УФ-излучение приводят к появлению пигментных пятен, кожа рук грубеет и шелушится. Крем с экстрактом картофеля Vegetable Beauty отбеливает кожу рук, увлажняет и снимает раздражение.
Экстракт картофеля осветляет и выравнивает тон. Масла карите, рисовых отрубей и макадамии питают и восстанавливают эпидермальный барьер. Экстракт алоэ устраняет покраснение.
SOS-маска: нанесите крем под маникюрные перчатки и оставьте на ночь. Результат — гладкая, бархатистая и ухоженная кожа рук. Крем для ног Vegetable Beauty с маслом авокадо
Тесная обувь, нехватка витаминов, недостаточное увлажнение вызывают сухость кожи и появление натоптышей.
Крем для ног Vegetable Beauty с маслом авокадо питает и восстанавливает огрубевшую кожу стоп.
Масла авокадо, жожоба, ши и кунжута разглаживают и смягчают кожу. Экстракт царского корня предупреждает появление трещинок и мозолей.
SOS-маска: нанесите крем плотным слоем и наденьте хлопчатобумажные носочки. Утром кожа мягкая и нежная.
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