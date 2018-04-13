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Классическая лазанья
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Классическая лазанья 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
паста для лазаньи — 500 г  стебель сельдерея — 3-4 веточки
морковь — 2 шт.
лук репчатый — 2 шт.
томаты — 5 шт.
оливковое масло — 3 ст. ложки
фарш мясной (из розовой телятины) — 400 г  специи (прованские травы) — ½ ч. ложки
соль, перец — по вкусу
пармезан — 100 г  базилик зеленый — 2 веточки
Для соуса бешамель:
сливочное масло — 100 г  пшеничная мука — 100 г  молоко — 1 л  пармезан — 150 г  соль — 1 ч. ложка
Приготовление:
Промойте и очистите овощи. У томатов удалите плодоножку, снизу сделайте неглубокий крестообразный надрез, опустите в кипяток на 15 секунд, а затем — в ледяную воду. Снимите кожицу и нарежьте крупным кубиком. Обжарьте в сковороде с оливковым маслом лук и морковь. Через 3 минуты добавьте фарш и обжаривайте еще 5 минут. Затем добавьте сельдерей, томаты, специи, соль и перец. Уменьшите нагрев и томите еще 7 минут. Приготовьте соус бешамель: растопите в сковороде сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте до появления легкого запаха жареного миндаля. Постепенно влейте молоко, размешайте, затем добавьте тертый сыр, щепотку мускатного ореха и соль. Перемешайте и снимите с огня. В форму для запекания с высоким бортом выложите 1 половник рагу с мясным фаршем. Сверху выложите слой предварительно бланшированной пасты. На него — 1 половник соуса бешамель. Повторите все действия несколько раз, посыпьте тертым пармезаном и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 40 минут. Готовую лазанью выньте из духовки и дайте отдохнуть 15 минут. Перед подачей нарежьте, сбрызните оливковым маслом и украсьте листиками базилика.
Фото: shutterstock.com
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