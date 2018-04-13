Восемь кулинарных привычек, которые могут стоить вам здоровья

У каждого человека есть свои пищевые привычки. Они формируются под влиянием семьи, окружения, культуры и национальных особенностей. Некоторые привычки — к примеру, грамотный питьевой режим или постоянное присутствие завтрака в рационе — положительно влияют на состояние здоровья, но есть и такие гастрономические традиции, которые, напротив, могут навредить.

KitchenMag рассказывает, от каких привычек следует отказаться ради крепкого здоровья. Некоторые из них на первый взгляд кажутся весьма безобидными!

Не всегда продукты удается съесть до истечения срока годности. Выбрасывать их жалко. Прежде чем отправить продукт в мусорное ведро, многие решают попробовать его и убедиться, что он действительно испорчен. Иногда такие проверки ничем не грозят, но в некоторых случаях могут привести к серьезному отравлению, так как на вкус, запах и внешний вид не всегда удается определить свежесть продукта. Если вы подозреваете, что продукт испорчен, лучше избавиться от него и не рисковать здоровьем.

Сырые мясо и рыба — источник бактерий, причем в этих продуктах они размножаются особенно активно и быстро. Иногда в процессе приготовления еды не соблюдаются элементарные правила пищевой гигиены. На кухне царит суматоха: спагетти варятся, и параллельно готовится соус. В процессе задействовано сразу много тарелок, и довольно легко запутаться и использовать посуду, которая соприкасалась с сырыми мясом или рыбой: тарелки, ножи, разделочные доски. Бактерии быстро перемещаются на готовую еду и продолжают там размножаться. Употребление такой пищи опасно для здоровья. Подойдите к вопросу ответственно и подготовьте отдельную посуду для сырых ингредиентов.

Замороженные продукты следует размораживать на нижней полке холодильника или в микроволновке на специальном режиме. Это особенно актуально для мяса, рыбы и морепродуктов. Некоторые размораживают их на кухонном столе и совершают большую ошибку. Дело в том, что при комнатной температуре бактерии, которые содержатся в этих продуктах, становятся активнее и быстрее размножаются. Можно заработать пищевое отравление.

С сырым мясом следует обращаться аккуратно. Мы уже выяснили, что для него следует подготовить отдельную посуду, разделочные доски и ножи, а также поместить в холодильник или микроволновку для разморозки. Однако это не все меры предосторожности, которые следует соблюсти. Сырое мясо также не стоит мыть. Это связано с тем, что бактерии с его поверхности быстро распространяются по кухне и переносятся на раковину, обеденный стол и рабочие поверхности. Затем бактерии могут попасть на другую еду, а вместе с ней оказаться в организме человека, что станет причиной пищевого отравления. Конечно, речь идет о мясе в упаковке. Его достаточно просто промокнуть влажным полотенцем.

Если вы еще не успели обзавестись кухонным термометром, то самое время это исправить. Только с его помощью можно гарантированно определить, что блюдо готово и нагрелось до оптимальной температуры. Это важно, потому что только под действием высоких температур в мясе, рыбе и других продуктах погибают бактерии. Продукт становится безопасным для здоровья человека. Увы, на вид не всегда удается с точностью определить, что стейк готов.

Захотелось попробовать сырое тесто, чтобы убедиться, что у него идеальная консистенция и соотношение ингредиентов? Откажитесь от этой идеи. На это есть как минимум две причины: яйца и мука в составе теста. Неиспеченное тесто состоит из сырых яиц, в которых может присутствовать бактерия сальмонелла, а также другие вредные микроорганизмы. А в сырой муке встречаются кишечные палочки. Дегустация сырого теста может привести к расстройствам пищеварительной системы и серьезным пищевым отравлениям.

Кухонные губки — предмет, который помогает поддерживать чистоту на кухне. Не удивительно, что губки быстро изнашиваются, ведь ежедневно им приходится сталкиваться с немытой посудой и загрязненными рабочими поверхностями. В результате на поверхность губок попадают бактерии. Чтобы ваша кухня всегда была в чистоте и порядке, а здоровью ничего не угрожало, чаще дезинфицируйте и меняйте губки.

Правило, которое каждый знает с детства: обязательно мойте руки перед едой. Причем не стоит лениться — дополнительно помойте руки непосредственно перед едой, даже если вы уже мыли их, когда вернулись домой. Это правило нельзя игнорировать, если вы готовили еду: в процессе приготовления ужина бактерии точно попали на ваши руки. А с рук они очень быстро перемещаются на еду и попадают в желудок.