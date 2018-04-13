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Запеченный лосось по-дижонски
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Запеченный лосось по-дижонски 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Нежнейшее мясо лосося все чаще используется кулинарами для создания своих гастрономических шедевров. Благодаря умеренной калорийности и полному спектру витаминов, минералов и важных питательных элементов из этого средиземноморского деликатеса можно получить здоровое блюдо с изумительным вкусом и идеальным внешним видом.
Замечательный рецепт лосося с добавлением дижонской горчицы может стать для вас настоящей находкой. Приготовление блюда занимает минимум времени. При выпекании сохраняются все полезные свойства продукта, а необычное сочетание ингредиентов полностью раскрывает нежнейший вкус рыбы.
Мелко нарубить зелень петрушки и чеснок. Высыпать их в подготовленную посуду небольшой вместимости. С половины лимона выдавить сок и добавить его в общую массу.
Туда же добавить дижонскую горчицу, масло авокадо или оливы, соль. Тщательно перемешать ингредиенты до получения однородной, слегка тягучей консистенции.
Подготовить под рыбу противень. Положить филе лосося на противень и равномерным слоем покрыть его приготовленным дижонским соусом. Оставить рыбу на пару минут для пропитки.
Разогреть духовку до 180-200˚С. Поместить в нее противень с рыбой. Выпекать блюдо в течение 18-20 минут в зависимости от толщины филе.
В подготовленную для презентации тарелку выкладывают готовое блюдо. При желании филе лосося можно разделить на порции перед подачей на стол.
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