Ещё
Соленая карамель на кокосовом молоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соленая карамель на кокосовом молоке 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Карамель пришлась по вкусу многим сладкоежкам. Поливая соусом пирожные, торты, блинчики или мороженое мы в несколько раз приумножаем сладкое удовольствие. От такого вкуснейшего лакомства трудно оторваться. Оно прельщает своим необыкновенным вкусом, ароматом и тягучей консистенцией.
Предлагаем вам не ограничиваться банальными идеями и приготовить нечто неординарное. Соленый карамельный соус может стать вашей изюминкой.
Необычное сочетание сладости карамели с солеными нотками взрывает вкусовые ощущения. Соус имеет приятную и нежную текстуру, яркий и насыщенный цвет, а также неповторимый аромат.
В подготовленную емкость вылить кокосовое молоко. Туда же высыпать сахар и соль. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения.
После закипания карамели уменьшить пламя плиты. Оставить соус на маленьком огне на 30-40 минут. Периодически карамель нужно помешивать, чтоб она не пригорала к стенкам.
За 5-8 минут до конца приготовления интенсивность перемешивания нужно увеличить. К концу процесса приготовления на дне не должно оставаться кусочков сахара.
Как только карамель приобретет красивый янтарный оттенок и станет тягучей, в нее добавляют кокосовое масло и экстракт ванили.
На стол соленую карамель можно подавать в теплом и охлажденном виде.
Kitchenmag: последние новости
Запеченный лосось по-дижонски На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран Как правильно сочетать продукты при правильном питании
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже141
Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка2
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе83
Женские фразы, которые раздражают мужчин
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение