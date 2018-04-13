Соленая карамель на кокосовом молоке

Карамель пришлась по вкусу многим сладкоежкам. Поливая соусом пирожные, торты, блинчики или мороженое мы в несколько раз приумножаем сладкое удовольствие. От такого вкуснейшего лакомства трудно оторваться. Оно прельщает своим необыкновенным вкусом, ароматом и тягучей консистенцией.

Предлагаем вам не ограничиваться банальными идеями и приготовить нечто неординарное. Соленый карамельный соус может стать вашей изюминкой.

Необычное сочетание сладости карамели с солеными нотками взрывает вкусовые ощущения. Соус имеет приятную и нежную текстуру, яркий и насыщенный цвет, а также неповторимый аромат.

В подготовленную емкость вылить кокосовое молоко. Туда же высыпать сахар и соль. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения.

После закипания карамели уменьшить пламя плиты. Оставить соус на маленьком огне на 30-40 минут. Периодически карамель нужно помешивать, чтоб она не пригорала к стенкам.

За 5-8 минут до конца приготовления интенсивность перемешивания нужно увеличить. К концу процесса приготовления на дне не должно оставаться кусочков сахара.

Как только карамель приобретет красивый янтарный оттенок и станет тягучей, в нее добавляют кокосовое масло и экстракт ванили.

На стол соленую карамель можно подавать в теплом и охлажденном виде.