Как приготовить яйцо пашот: 6 способов и важные секреты

Что делать, если надоели привычные омлет или яичница? Приготовить яйцо пашот. Белок получается твердым, а желток — мягким и кремообразным. К тому же приготовить яйца таким способом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Важно выбрать правильный способ приготовления, а также соблюдать определенные хитрости.

Рассказываем, как приготовить яйца пашот так, чтобы блюдо получилось вкусным и аппетитным, а не превратилось в бесформенную массу. Готовьте правильно!

Готовьте яйцо пашот только из самых свежих яиц. Это на самом деле важно, так как белок старого яйца не затвердеет и не схватится вокруг желтка, а скорее расплывется. Блюдо получится невкусным и не порадует вас аппетитным внешним видом.

Незадолго до приготовления достаньте яйца из холодильника. Они должны быть комнатной температуры.

Свертываемость белка и, как следствие, то, как быстро он затвердеет, можно улучшить. Для этого добавьте в воду, в которой вы будете готовить яйцо пашот, немного лимонного сока или уксуса.

Самое важное в яйце пашот — его форма. Чтобы все получилось, разбейте яйцо в миску, прежде чем начать его готовить.

В одной емкости не стоит готовить больше двух или трех яиц одновременно. Они могут прилипнуть к друг другу, и тогда ничего не получится. А еще температура воды понизится, что повлияет на время приготовления блюда и сам результат.

Яйцо пашот можно приготовить разными способами. Рассказываем о каждом из них подробнее.

Если вы отличаетесь ловкостью рук, то вы сможете с легкостью приготовить яйцо пашот в обычной кастрюле без каких-либо приспособлений. Для этого налейте в кастрюлю 5-7 сантиметров воды и поставьте на огонь. Вода должна нагреться и начать пузыриться, но при этом не кипеть. Посолите и поперчите воду. Возьмите венчик и сделайте в кастрюле воронку. Опустите яйцо в кастрюлю, но не в воронку, а ближе к стенке. Готовьте от 1,5 до 4 минут в зависимости от желаемой консистенции желтка. Затем достаньте яйцо шумовкой и переложите на бумажное полотенце.

Если вы пока не уверены в своей сноровке, воспользуйтесь обычным полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой. Они заменят яичную скорлупу и как бы «удержат» вместе белок и желток, защитив их от растекания.

Смажьте пакет или пищевую пленку небольшим количеством растительного масла изнутри. Выложите в него яйцо. Плотно закрутите пакет или пленку и опустите в кастрюлю на 3-4 минуты. Готово!

Существует также специальное устройство для приготовления яиц пашот. Оно так и называется — пашотница. Она максимально проста в использовании. Пашотница похожа на шумовку. В магазинах продаются разные комплектации: круглые или овальные, с ручкой или без. Смазывайте пашотницу маслом, выливайте в нее яйцо и отправляйте в кастрюлю на 3-4 минуты. Блюдо готово!

Яйцо пашот можно приготовить и в духовке. Это поможет сэкономить время и приготовить сразу несколько яиц на большую компанию. Конечно, они получатся не такими небрежно-аппетитными, как в кастрюле, но способ вполне подойдет тем, кто хочет сэкономить время. Вам потребуется форма для выпекания кексов. В каждое углубление влейте по 1 столовой ложке воды, а затем — яйцо. Отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 10-15 минут.

Еще проще приготовить яйца пашот в микроволновой печи. Вам потребуется обычная кружка или миска с глубоким дном. Заполните половину емкости водой, добавьте в нее немного уксуса, а затем разбейте туда яйцо. Накройте кружку или миску блюдцем, а после отправьте в микроволновку при максимальной мощности примерно на одну минуту. Если желток получится слишком жидким, верните емкость с яйцом в микроволновку еще на несколько секунд.

Если на вашей кухне есть мультиварка, то мы нашли еще одно классное применение для нее — быстрое и простое приготовление яйца пашот. Все очень просто: влейте в мультиварку 1-2 стакана горячей воды, установите решетку и поставьте на нее формочку. Установите режим «Варка на пару», закройте крышку и готовьте яйца 1-2 минуты. Затем готовьте блюдо еще 2 минуты с открытой крышкой.