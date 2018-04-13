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Воздушные панкейки
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Воздушные панкейки 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
В последнее время американский аналог русских блинов стал пользоваться огромной популярностью. Небольшие круглые пышные блинчики, политые вкусным сиропом и украшенные свежими фруктами, выглядят очень аппетитно и оригинально. Завтрак с ними получается оригинальным и незабываемым. Такому блюду будут рады и дети, и взрослые!
Предлагаем вам попробовать еще один рецепт этого замечательного блюда. Панкейки получаются воздушными и просто тают во рту. Блюдо получается сытным и интересным. Да и готовить его одно удовольствие.
В миску высыпать миндальную и кокосовую муку, крахмал, соду и соль. Тщательно перемешать ингредиенты до однородного состояния.
В другую емкость разбить яйца, вылить миндальное молоко, уксус и мед. Миксером взбить ингредиенты до однородности.
Соединить содержимое двух емкостей и тщательно перемещать до образования однородной консистенции.
Включить плиту на средний огонь и поставить на нее сковороду. Сбрызнуть ее поверхность кокосовым маслом. Вылить тесто на сковороду так, чтобы диаметр готовых панкейков был не более 8 см.
Выдержать панкейки на каждой стороне до образования румяной корочки. На обжаривание каждой стороны приблизительно уходит по 2-3 минуты.
Готовые панкейки выложить на презентационную тарелку в виде горки. Перед подачей на стол блюдо обильно полить медом или карамелью. При желании композицию можно также украсить фруктами.
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