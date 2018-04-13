Простой рецепт творожников, которые всегда удаются

Зарядиться энергией на предстоящий день поможет сытный завтрак в виде творожников. В их составе присутствуют ещё кусочки яблока и моркови, а также изюм. Подавайте их со сметаной.

Понадобится:

500 г жирного творога,

1 яблоко,

1 морковь,

1 ст. ложка золотистого изюма,

1 яйцо,

1 ст. ложка сахара,

3 ст. ложки муки,

соль, растительное масло.

Для украшения:

сметана, красные ягодки или красное варенье.

Приготовление:

Морковь и яблоко очистить, у яблока удалить сердцевину. Все натереть на мелкой терке. Изюм залить горячей водой, воду слить, изюм обсушить на полотенце.

Соединить творог, тертые морковь и яйцо, сахар, соль, муку, тщательно перемешать, добавить изюм, снова перемешать. Сформовать круглые толстые творожники, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле до румяного цвета. Подавать со сметаной.

Время приготовления: 45 минут. В одной порции 290 ккал. Белки — 19 г, жиры — 11 г, углеводы — 12 г.