Простой рецепт творожников, которые всегда удаются 

Зарядиться энергией на предстоящий день поможет сытный завтрак в виде творожников. В их составе присутствуют ещё кусочки яблока и моркови, а также изюм. Подавайте их со сметаной.
Творожники/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
500 г жирного творога,
1 яблоко,
1 морковь,
1 ст. ложка золотистого изюма,
1 яйцо,
1 ст. ложка сахара,
3 ст. ложки муки,
соль, растительное масло.
Для украшения:
сметана, красные ягодки или красное варенье.
Приготовление:
Морковь и яблоко очистить, у яблока удалить сердцевину. Все натереть на мелкой терке. Изюм залить горячей водой, воду слить, изюм обсушить на полотенце.
Соединить творог, тертые морковь и яйцо, сахар, соль, муку, тщательно перемешать, добавить изюм, снова перемешать. Сформовать круглые толстые творожники, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле до румяного цвета. Подавать со сметаной.
Время приготовления: 45 минут. В одной порции 290 ккал. Белки — 19 г, жиры — 11 г, углеводы — 12 г.