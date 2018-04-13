Рецепт дня: вьетнамский суп фо бо

Занг Нгуен

бренд-шеф Lao Lee — Фо изобрели в Ханое, и до сих пор он популярнее там, чем в остальном Вьетнаме, и только на севере его готовят по традиционному рецепту: умеренно солёный, умеренно сладкий — приправы каждый добавляет сам. А если вы будете есть фо где-то ещё, то заметите, что рецептура меняется от случая к случаю. Так же как в России фо везде разный, так и во Вьетнаме он бывает далёк от оригинала. Это большой вызов для рестораторов по всему миру: нужно, чтобы блюдо было и близко к оригиналу, и чтобы не было слишком экзотично. Каждый меняет фо, подстраиваясь под своего посетителя. Я не против, только не кладите в него свинину и ненатуральные продукты!

Супом фо мы в Ханое завтракаем, обедаем и ужинаем. Особенно приятно съесть его ночью по пути домой, когда возвращаешься уставший с работы или после вечеринки. Фо подходит и тем, кто очень занят и кому нужно быстро насытиться: это одновременно и первое, и второе, и мясо, и зелень. Во Вьетнаме мы почти не готовим фо дома, это трудоёмко, долго и не нужно: ты открываешь дверь, а тут уже и сосед продаёт тебе свой только что приготовленный фо. В России многие вьетнамцы делают фо сами, потому что у них нет выхода: здесь практически негде его съесть. 680 calories

Суп Фо бо Название супу дала рисовая широкая лапша. Суп Фо бо СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 300 минут PT5H PT5H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 680 ккал

Ингредиенты

Говядина (кость) 1 шт. Говядина 1 кг Имбирь 160 г Лук (репчатый, небольшие луковицы) 2 шт. Соль 25 г Сахар 40 г Соус (рыбный) 75 мл Бадьян 5 шт. Корица 1 палочка Кардамон 1-2 шт. Соль (вьетнамская) 5 г Масло (растительное) 25 мл Лук (зелёный) 200 г Кинза 100 г Лапша (фо) 500 г Уксус 50 мл Масло (растительное) 5 ст. л.

Говяжью гантель разломайте пополам и отварите. После закипания кость промойте и вычистите мозг, затем положите в кастрюлю с водой (6 л) и варите без крышки около 3—5 часов, снимая по мере образования пену.

Через 2 часа добавьте 150 г имбиря и репчатый лук. Лук заранее очистите, разрежьте пополам и обжарьте.

За час до готовности выньте кости и приправьте бульон солью, сахаром и 50 мл рыбного соуса.

Ещё через полчаса добавьте специи: бадьян, корицу, кардамон, заранее слегка обжарив на сухой сковороде или на конфорке.

Подготовьте говядину (вьетнамцы используют для фо грудинку и задние ноги). Мясо тонко нарежьте и для 15-минутного маринада перемешайте с вьетнамской солью, 25 мл рыбного соуса, растительным маслом, нарезанным соломкой имбирём (10 г) и щепоткой чёрного перца, который предварительно нужно быстро обжарить для аромата и помолоть.

Смешайте травы для фо: мелко нарезанные зелёный лук и кинзу.

Замочите на полчаса сухую лапшу фо в тёплой воде. Поставьте кастрюлю с 4 л воды на огонь, добавьте уксус и 5 ст. л. растительного масла. Когда вода закипит, забросьте лапшу. Когда закипит снова, выньте лапшу и остудите в холодной воде.

Собирайте фо в тарелках в таком порядке: лапша, зелень, мясо, бульон. При этом каждую порцию лапши перед подачей окуните в сеточке на несколько секунд в кипящую воду, а каждую порцию мяса быстро отварите в бульоне. Есть палочками, пить через край.

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