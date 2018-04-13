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Специалисты рассказали о показателях качества чайных напитков
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Специалисты рассказали о показателях качества чайных напитков 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» было выявлено в чайном напитке на основе коры дуба — массовая доля влаги выше нормы, в чайном напитке на основе корней красной щетки — массовая доля золы выше нормы и в чайном напитке на основе побегов багульника — внешний вид не соответствует норме.
Контроль качества чая и чайных напитков предусматривает его оценку по показателям безопасности, а также органолептическим и физико-химическим показателям. При проведении контроля устанавливаются дефекты и фальсификация чая, определяются его классификационная принадлежность и сортность. Показателями безопасности нормируются тяжелые металлы и некоторые токсичные элементы (свинец, мышьяк, ртуть и др.), афлотоксин, плесени.
К физико-химическим показателям качества относятся: массовая доля влаги, которая служит важной характеристикой потенциальной сохраняемости чая; массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, в состав которых входят азотистые, дубильные (танин), минеральные вещества, витамины, алкалоиды, углеводы и др. ; массовая доля металломагнитной примеси.
Дефекты чая и чайных напитков определяются невысоким качеством исходного сырья (свежего листа), нарушением технологии производства чая, его купажирования, а также условий и сроков хранения, транспортирования и реализации чайного полуфабриката и готового чая.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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