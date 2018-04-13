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Tetra Pak планирует сделать всю выпускаемую упаковку биоразлагаемой
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Tetra Pak планирует сделать всю выпускаемую упаковку биоразлагаемой 

ИнформУпак 35 минут назад
На сегодняшний день выпускаемые картонные пакеты для сока, молока, вина и пр. напитков содержат пластиковый слой, который не поддается переработке. Он обеспечивает герметичность содержащихся в упаковке напитков.
В рамках компании по минимизации пластиковых отходов представители Tetra Pak начали изучать перспективы замены пластикового слоя на более экологичный материал. Сроки появления полностью «зеленой» упаковки пока не озвучиваются. Главная сложность заключается в том, что существующие виды биоразлагаемого пластика могут вступать в реакцию с упакованными продуктами и, соответственно, негативно влиять на их качество.
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