Tetra Pak планирует сделать всю выпускаемую упаковку биоразлагаемой

На сегодняшний день выпускаемые картонные пакеты для сока, молока, вина и пр. напитков содержат пластиковый слой, который не поддается переработке. Он обеспечивает герметичность содержащихся в упаковке напитков.

В рамках компании по минимизации пластиковых отходов представители Tetra Pak начали изучать перспективы замены пластикового слоя на более экологичный материал. Сроки появления полностью «зеленой» упаковки пока не озвучиваются. Главная сложность заключается в том, что существующие виды биоразлагаемого пластика могут вступать в реакцию с упакованными продуктами и, соответственно, негативно влиять на их качество.