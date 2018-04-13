Медово-кофейный кекс

Этот кекс прекрасно подойдет в качестве десерта после субботнего обеда.

Ингредиенты

Мука 400 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

корица 4 ч. л.

молотая гвоздика 0,5 ч. л.

молотый душистый перец 0,5 ч. л.

растительное масло 240 мл мед 240 мл сахар 300 г яйца 3 шт ванильный сахар 2 ч. л.

заваренный кофе 240 мл апельсиновый сок 120 мл виски или коньяк 60 мл Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске смешайте смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу, гвоздику и душистый перец. Сделайте в муке большое углубление. Влейте в него масло, мед, кофе, апельсиновый сок и виски. Вбейте яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар.

С помощью миксера или руками замесите однородное тесто без комков.

Круглую форму с отверстием в центре смажьте маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в разогретой до 175 градусов около 60-75 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки (она должна выходить почти сухой).

Готовый кекс охладите в течение нескольких минут, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым.