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Медово-кофейный кекс
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Медово-кофейный кекс 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Этот кекс прекрасно подойдет в качестве десерта после субботнего обеда.
Ингредиенты
Мука 400 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
корица 4 ч. л.
молотая гвоздика 0,5 ч. л.
молотый душистый перец 0,5 ч. л.
растительное масло 240 мл  мед 240 мл  сахар 300 г  яйца 3 шт  ванильный сахар 2 ч. л.
заваренный кофе 240 мл  апельсиновый сок 120 мл  виски или коньяк 60 мл  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске смешайте смешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу, гвоздику и душистый перец. Сделайте в муке большое углубление. Влейте в него масло, мед, кофе, апельсиновый сок и виски. Вбейте яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар.
С помощью миксера или руками замесите однородное тесто без комков.
Круглую форму с отверстием в центре смажьте маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в разогретой до 175 градусов около 60-75 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки (она должна выходить почти сухой).
Готовый кекс охладите в течение нескольких минут, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым.
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