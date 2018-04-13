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Яблочный десерт с меренгой
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Яблочный десерт с меренгой 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Великолепный трехслойный десерт станет достойным украшением праздничного стола.
Ингредиенты
Яблоки 1 кг  сливочное масло 2 ст. л.
сахар 165 г  лимон 1 шт  яичные желтки 3 шт  соль 1 щепотка
молоко 400 мл  ванильный сахар 1 ч. л.
яичные белки 5 шт  Способ приготовления
Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. С лимона снимите цедру и выжмите сок.
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
В жаропрочной емкости растопите масло, добавьте 65 г сахара, лимонный сок и яблоки. Хорошо перемешайте. Поставьте в разогретую до 175 градусов духовку и запекайте под крышкой около 30-35 минут, периодически перемешивая. Яблоки должны стать мягкими, но не превратиться в пюре. Слейте образовавшуюся жидкость. Выложите яблоки в жаропрочные емкости, наполняя их на треть.
Яичные желтки разотрите с 3 столовыми ложками сахара до светло-желтого цвета. Добавьте соль и молоко. Полученную смесь разлейте по формам с яблоками. Поставьте формы в противень, заполненный водой так, чтобы она доходила до середины форм. Запекайте при 175 градусах около 50 минут. Выньте из духовки и охладите.
Белки взбейте с оставшимся сахаром и лимонной цедрой до твердых пиков. Меренгу выложите в формы с яблоками и кремом с помощью кондитерского мешочка или ложки. Поставьте в духовку еще примерно на 10 минут, пока меренги не подрумянятся.
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