Яблочный десерт с меренгой

Великолепный трехслойный десерт станет достойным украшением праздничного стола.

Ингредиенты

Яблоки 1 кг сливочное масло 2 ст. л.

сахар 165 г лимон 1 шт яичные желтки 3 шт соль 1 щепотка

молоко 400 мл ванильный сахар 1 ч. л.

яичные белки 5 шт Способ приготовления

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. С лимона снимите цедру и выжмите сок.

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

В жаропрочной емкости растопите масло, добавьте 65 г сахара, лимонный сок и яблоки. Хорошо перемешайте. Поставьте в разогретую до 175 градусов духовку и запекайте под крышкой около 30-35 минут, периодически перемешивая. Яблоки должны стать мягкими, но не превратиться в пюре. Слейте образовавшуюся жидкость. Выложите яблоки в жаропрочные емкости, наполняя их на треть.

Яичные желтки разотрите с 3 столовыми ложками сахара до светло-желтого цвета. Добавьте соль и молоко. Полученную смесь разлейте по формам с яблоками. Поставьте формы в противень, заполненный водой так, чтобы она доходила до середины форм. Запекайте при 175 градусах около 50 минут. Выньте из духовки и охладите.

Белки взбейте с оставшимся сахаром и лимонной цедрой до твердых пиков. Меренгу выложите в формы с яблоками и кремом с помощью кондитерского мешочка или ложки. Поставьте в духовку еще примерно на 10 минут, пока меренги не подрумянятся.