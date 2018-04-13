Модель Victoria's Secret назвала продукт, который помогает ей

Хотите быть такой же стройной, как Шанина Шейк?

Фигура австралийской супермодели — предмет зависти для многих девушек. Ангел Victoria’s Secret наконец-то открыла поклонникам главный секрет мдеального тела. Заключается он, предсказуемо, не столько в тренировках, сколько в питании.

Шанина Шейк

Диета Шейк — это продукты с высоким содержанием жиров и масел. «Я не особо ограничиваю себя в еде. В основном, ем рыбу, яйца и овощи каждый день. Пью много воды. Очень люблю сладости и позволяю их себе, когда устраиваю читмил», — рассказала красавица.

Именно яйца Шанина считает главным продуктом, который поможет получить достаточно белка и регулировать свой вес. Она призналась, что уже не первый год каждый день ест на завтрак омлет.

Кстати, такая диета помогает не только не набрать лишний вес, но и сделает кожу гораздо лучше. Ведь и для нашего тела, и для лица вреден вовсе не жир, а простые углеводы, которые содержатся в мучных продуктах и сладостях. А жиров — и растительных, и животных — бояться не стоит.

Кстати, многие знаменитости сидят на гораздо более жестких диетах (подробнее читайте здесь). Например, Виктория Бекхэм , когда худеет, употребляет не более 400 калорий в день. Джоди Фостер и жена Шварценеггера Мария Шрайвер сбрасывают лишние килограммы по методу «Беверли-Хиллз». В течение первых 10 дней нужно есть только фрукты, а потом постепенно вводить белки и углеводы, но не смешивать их. А Бейонсе устравивает себе по несколько рагрузочных дней подряд. Единственное, что есть в это время в ее рационе, — полтора литра лимонада в сутки, приготовленного из минеральной воды, сока лимона, кленового сиропа без сахара и щепотки красного кайенского перца.

Так что метод Шанины Шейк можно считать очень щадящим. А судя по ее фиугре — еще и по-настоящему действенным.

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