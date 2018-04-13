Ещё
Закусочный бутерброд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закусочный бутерброд 

Карельские вести 3 часа назад
Оригинальная начинка и отменный вкус!
Ингредиенты
хлеб для тостов
4 шт.
майонез
по вкусу
чеснок
2 зубчика
лимон
1 шт.
киви
1шт.
сыр  (пластинками)
Способ приготовления
Хлеб обжарить с помощью тостера.
Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Чеснок очистить, пропустить через пресс, смешать с майонезом (чеснока требуется немного, для аромата).
Лимон и киви помыть, очистить от кожицы, нарезать тонкими кружочками. Поджаренный хлеб смазать чесночным майонезом, положить дольки лимона, сверху — дольки киви.
На другой кусочек тоста положить пластинку сыра, расплавить в микроволновой печи в течение 30 секунд, остудить. Остывший кусочек хлеба положить на другую часть бутерброда сыром вниз на кружочки киви.
Карельские вести: последние новости
Федеральный телеканал выпустил сюжет о продуктовом наборе для бомбоубежища Салат из арбуза с рукколой Cалат из огурцов, рукколы и черри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже152
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей9
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир1
Чем опасен нерегулярный секс8
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение