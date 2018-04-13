Закусочный бутерброд 

Оригинальная начинка и отменный вкус!
Ингредиенты
хлеб для тостов
4 шт.
майонез
по вкусу
чеснок
2 зубчика
лимон
1 шт.
киви
1шт.
сыр (пластинками)
Способ приготовления
Хлеб обжарить с помощью тостера.
Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Чеснок очистить, пропустить через пресс, смешать с майонезом (чеснока требуется немного, для аромата).
Лимон и киви помыть, очистить от кожицы, нарезать тонкими кружочками. Поджаренный хлеб смазать чесночным майонезом, положить дольки лимона, сверху — дольки киви.
На другой кусочек тоста положить пластинку сыра, расплавить в микроволновой печи в течение 30 секунд, остудить. Остывший кусочек хлеба положить на другую часть бутерброда сыром вниз на кружочки киви.