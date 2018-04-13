Закусочный бутерброд

Оригинальная начинка и отменный вкус!

Ингредиенты

хлеб для тостов

4 шт.

майонез

по вкусу

чеснок

2 зубчика

лимон

1 шт.

киви

1шт.

сыр (пластинками)

Способ приготовления

Хлеб обжарить с помощью тостера.

Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Чеснок очистить, пропустить через пресс, смешать с майонезом (чеснока требуется немного, для аромата).

Лимон и киви помыть, очистить от кожицы, нарезать тонкими кружочками. Поджаренный хлеб смазать чесночным майонезом, положить дольки лимона, сверху — дольки киви.

На другой кусочек тоста положить пластинку сыра, расплавить в микроволновой печи в течение 30 секунд, остудить. Остывший кусочек хлеба положить на другую часть бутерброда сыром вниз на кружочки киви.