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Семифреддо из меда и йогурта
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Семифреддо из меда и йогурта 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежный освежающий десерт с кремовой текстурой и головокружительным вкусом.
Ингредиенты
Греческий йогурт 400 г  мед 120 мл  жирные сливки 500 мл  сахарная пудра 50 г  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Йогурт взбейте с медом до воздушности. В отдельной емкости взбейте сливки с сахарной пудрой до твердых пиков.
С помощью силиконовой лопатки аккуратно вмешайте в сливки смесь йогурта и меда.
Разложите смесь по небольшим формочкам, накройте пленкой и поставьте в морозильную камеру минимум на 4 часа, пока семифреддо не затвердеет.
Перед подачей каждую формочку опустите в горячую воду и переверните семифреддо на тарелку. Полейте медом и подавайте.
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