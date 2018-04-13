Семифреддо из меда и йогурта

Нежный освежающий десерт с кремовой текстурой и головокружительным вкусом.

Ингредиенты

Греческий йогурт 400 г мед 120 мл жирные сливки 500 мл сахарная пудра 50 г Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Йогурт взбейте с медом до воздушности. В отдельной емкости взбейте сливки с сахарной пудрой до твердых пиков.

С помощью силиконовой лопатки аккуратно вмешайте в сливки смесь йогурта и меда.

Разложите смесь по небольшим формочкам, накройте пленкой и поставьте в морозильную камеру минимум на 4 часа, пока семифреддо не затвердеет.

Перед подачей каждую формочку опустите в горячую воду и переверните семифреддо на тарелку. Полейте медом и подавайте.