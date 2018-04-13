Семь способов приготовить суп с фрикадельками

Доподлинно неизвестно, кому пришла в голову идея перемалывать жесткое мясо в фарш, добавлять к нему хлеб, пряности и лепить из получившейся массы мясные шарики, но простое и доступное блюдо распространилось и прижилось во многих кухнях мира. В отличие от других популярных блюд, это заняло сразу две строчки в меню: в качестве второго, приготовленного в соусе, и жидкого первого блюда на основе бульона.

Вкусовые качества супа с фрикадельками определяются набором используемых ингредиентов, а в зависимости от региона они могут быть самыми разными. Взяв их себе на заметку, из привычного и повседневного супа с мясными шариками можно сделать совсем не скучное блюдо. Эта подборка из 7 рецептов подскажет, как придать привычному супу с фрикадельками новый вкус.

— Суп с фрикадельками и рисом —

1/2 чашки риса

3 стакана воды

4 чашки куриного бульона

2 больших яичных желтка

1/2 чашки свежего лимонного сока

340 гр. фарша из ягненка или индейки

1/3 чашки сладкого лука, измельчить

2 ч.л. мелко нарезанной мяты

3 ст.л. мелко нарезанного укропа + для подачи

1 + 1/4 ч.л. мелко натертой лимонной цедры

Кошерная соль

Свежемолотый перец

Немного муки на подпыл Ингредиенты:

Приготовление:

В большой кастрюле залить рис водой, приправить солью и довести до кипения. Варить на медленном огне, пока рис не станет мягким и почти вся вода не впитывается, около 15 минут. Переложить 1/2 чашки риса в блендер, а оставшийся рис распределить на тарелке.

Добавить в кастрюлю куриный бульон и довести до кипения. Перелить 1 чашку горячего бульона в блендер и пюрировать вместе с рисом, пока масса не станет гладкой. При включенном двигателе добавить яичные желтки и лимонный сок и смешать до получения однородной массы. Приправить солью и перцем. Выложить смесь в бульон и разогреть на слабом огне.

В средней миске смешать фарш с луком, мятой, 2 столовыми ложками укропа, 1/4 чайной ложки лимонной цедры, 2 чайными ложками кошерной соли и 1/2 чайной ложки перца. Слепить 2,5 см. шарики.

Слегка присыпать фрикадельки мукой, стряхнуть излишки и выложить фрикадельки в бульон. Увеличить огонь до среднего и варить до полной готовности фрикаделек, 8-10 минут. Добавить оставшийся на тарелке рис, 1 столовую ложку нарезанного укропа, 1 чайную ложку лимонной цедры, приправить солью и перцем. Разлить суп по тарелкам, украсить веточками укропа и подавать.

— Суп с грибами и фрикадельками —

4 чашки мясного бульона

1 чашка воды

1/2 чашки перловой крупы

1 большая веточка тимьяна

2 ст.л. оливкового масла

450 гр. смеси из лесных и тепличных грибов, почистить и тонко нарезать

1 большой лук-шалот, мелко нарезать

230 гр. фарша из вырезки

1 большое яйцо

2 ст.л. панировочных сухарей

2 ст.л. тертого пармезана

2 ст.л. нарезанных листьев петрушки

Опционально сметана для подачи

Соль и свежемолотый перец Ингредиенты:

Приготовление:

В большую кастрюлю вылить бульон и воду, добавить перловую крупу и тимьян. Приправить солью и перцем и довести до кипения. Накрыть крышкой и варить на слабом огне до тех пор, пока ячмень не станет нежным, примерно 15-20 минут.

Между тем в большой сковороде разогреть масло. Добавить грибы и лук-шалот, приправить солью и перцем и обжарить на сильном огне до готовности и золотистого цвета, около 8 минут. В средней миске смешать фарш, яйцо, сухари, сыр, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Фарш вымесить до однородного состояния, затем скатать шестнадцать 2,5 см. шариков.

Выложить фрикадельки и грибы в бульон. Варить на умеренном огне, пока фрикадельки не сварятся, около 8 минут. Выбросить тимьян. Добавить в суп зелень петрушки и разлить по тарелкам.

— Суп с ячменем и фрикадельками —

1 чашка ячменя

1 ст.л. оливкового масла

1 большой зубчик чеснока, очень мелко нарезать

6 чашек куриного бульона

450 гр. фарша из курицы

Кошерная соль и свежемолотый черный перец

5 чашек шпината Ингредиенты:

Приготовление:

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой сварить ячмень до состояния аль денте, около 8 минут. Слить воду, промыть ячмень холодной водой, пока он не остынет.

Между тем в средней кастрюле разогреть оливковое масло. Сформировать фрикадельки и выложить их в кастрюлю. Готовить на умеренно сильном огне, пока они не подрумянятся, около 4 минут. Шумовкой переложить фрикадельки на тарелку. Добавить в кастрюлю чеснок и обжарить на умеренном огне до золотистого цвета, около 1 минуты. Влить куриный бульон, довести до кипения, приправить солью и перцем. Выложить в бульон фрикадельки и варить на медленном огне до готовности, около 3 минут.

Добавить в бульон шпинат и охлажденный ячмень и варить, помешивая, до тех пор, пока шпинат не начнет увядать, около 1 минуты. Разлить суп по тарелкам и подавать.

— Острый суп с чили, шпинатом и фрикадельками —

660 гр. чили поблано

1/4 чашки оливкового масла

1 большая белая луковица, мелко нарезать

1,5 ч.л. молотого кумина

1,5 ч.л. молотого кориандра

5 больших зубчиков чеснока, измельчить

280 гр. нарезанного шпината

1 литр куриного бульона

1 ломтик белого хлеба для сэндвичей

1/4 стакана молока

230 гр. куриного фарша

230 гр. свиного фарша

1 ч.л. порошка чили анчо

Одна 400 гр. банка белой консервированной кукурузы

2 ст.л. нарезанной кинзы

Кошерная соль Ингредиенты:

Приготовление:

Чили поблано запечь в духовке в режиме гриль, пока он не обуглится. Переложить чили в миску, накрыть полиэтиленовой пленкой и дать остыть. Снять кожицу и очистить от семян. Переложить в блендер и пюрировать до получения однородной массы.

В эмалированной чугунной кастрюле разогреть масло. Добавить лук, кумин, кориандр и 4 зубчика чеснока. Готовить на медленном огне, пока лук не станет мягким, около 8 минут. Добавить протертый чили и готовить, помешивая, пока смесь не загустеет, около 5 минут. Выложить шпинат и влить бульон, приправить солью. Варить на медленном огне до тех пор, пока шпинат не начнет распадаться, около 15 минут.

Между тем в миске смешать хлеб и молоко. Добавить фарш, чили порошок, оставшийся чеснок и 1 чайную ложку соли и аккуратно вымесить. Скатать шарики и добавить их вместе с кукурузой в бульон. Варить на медленном огне до готовности фрикаделек, приблизительно 15 минут. Посыпать суп кинзой и подавать.

— Суп с фрикадельками и салатом эскароль —

450 гр. фарша из индейки

2 яйца, взбить вместе

1 зубчик чеснока, измельчить

1 небольшая луковица, измельчить

1/2 стакана панировочных сухарей

1/2 стакана тертого пармезана

1/2 чашки нарезанной свежей петрушки

1,5 ч.л. соли

1/4 ч.л. свежемолотого черного перца

3 ст.л. оливкового масла

230 гр. салата эскароль, листья тщательно промыть и нарезать

1,5 литра куриного бульона

2 стакана воды

2 ст.л. красного или белого винного уксуса

1/4 ч.л. хлопьев красного перца Ингредиенты:

Приготовление:

В средней миске смешать индейку, яйца, чеснок, лук, панировочные сухари, пармезан, петрушку, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки черного перца. Сформировать из получившейся смеси 20 фрикаделек.

В большой сковороде разогреть на среднем огне 1,5 столовые ложки масла. Выложить половину фрикаделек и обжарить, переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон, около 5 минут. Снять фрикадельки со сковороды и обсушить от излишков масла на бумажных полотенцах. Повторить с оставшимися фрикадельками и оливковым маслом.

Выложить все фрикадельки, салат эскароль, бульон, воду, уксус, хлопья красного перца и оставшуюся соль в большую кастрюлю. Накрыть крышкой и довести на умеренном огне до кипения, помешивая время от времени. Разлить суп по тарелкам и подавать.

— Сицилийский суп —

230 гр. говяжьего фарша

5 ст.л. нарезанной свежей петрушки

1/4 стакана тертого пармезана + для подачи

2 ст.л. изюма

2 ст.л. панировочных сухарей

1 яйцо, взбить

5 зубчиков чеснока, измельчить

2,5 ч.л. соли

1/2 ч.л. свежемолотого черного перца

2 ст.л. оливкового масла

2 моркови, нарезать небольшими кубиками

1 луковица, нарезать

2 сельдерей, нарезать небольшими кубиками

1 цукини, нарезать небольшими кубиками

1,5 литра куриного бульона

1 чашка консервированных измельченных помидоров в густом пюре

1/2 ч.л. сушеного розмарина или 2 ч.л. измельченного свежего розмарина

1 чашка макаронных изделий небольшого размера вроде ракушек Ингредиенты:

Приготовление:

В средней миске смешать фарш, 4 столовые ложки петрушки, пармезан, изюм, сухари, яйцо, половину чеснока, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца. Сформировать 24 фрикадельки.

В большой кастрюле разогреть на умеренном огне масло. Добавить морковь, лук, сельдерей и оставшиеся чеснок и готовить, помешивая, пока овощи не начнут размягчаться, около 5 минут. Добавить цукини и готовить, помешивая, в течение 5 минут. Влить бульон, выложить помидоры и розмарин, приправить 2 чайными ложками соли. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, прикрыв не полностью кастрюлю крышкой, в течение 10 минут.

Добавить в суп оставшуюся столовую ложку петрушки, 1/4 чайной ложки перца и пасту. Варить на медленном огне в течение 5 минут. Выложить фрикадельки и варить до готовности, приблизительно 5-8 минут. Подавать суп с пармезаном.

— Мексиканский суп —

1 ст.л. растительного масла

1 маленький красный лук, нарезать

2 перца халапеньо, очистить от семян, удалить плодоножку, нарезать

1 цукини, нарезать небольшими кубиками

2 + 1/4 ч.л. сушеного орегано

1/2 ч.л. молотого кумина

1 литр куриного бульона

2 стакана воды

1,5 чашки консервированных помидоров, нарезанных кубиками, обсушить

1 + 3/4 ч.л. соли

3/4 ч.л. свежемолотого черного перца

230 гр. говяжьего фарша

2 зубчика чеснока, измельчить

2,5 ст.л. панировочных сухарей

1 яйцо, взбить

1 чашка свежих или замороженных кукурузных зерен

1 ст.л. сока лайма Ингредиенты:

Приготовление:

В большой кастрюле разогреть на среднем огне масло. Добавить лук и половину халапеньо и готовить, помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 5 минут. Добавить цукини, 1,5 чайные ложки орегано, 1/4 чайной ложки кумина и варить, помешивая, до тех пор, пока цукини не размягчатся, около 3 минут.

Добавить бульон, воду, помидоры, 1 + 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки черного перца. Довести суп до кипения. Варить на медленном огне в течение 15 минут.

Между тем в небольшой миске смешать фарш, чеснок, оставшийся халапеньо, 1/4 чайной ложки кумина, 3/4 чайной ложки сушеного орегано, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки черного перца, сухари и яйцо. Сформировать 24 фрикадельки.

Добавить фрикадельки и кукурузу в суп и варить на медленном огне до готовности фрикаделек, около 5-8 минут. Влить сок лайма, перемешать и разлить по тарелкам.