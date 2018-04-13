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Семь способов приготовить суп с фрикадельками
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Семь способов приготовить суп с фрикадельками 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Доподлинно неизвестно, кому пришла в голову идея перемалывать жесткое мясо в фарш, добавлять к нему хлеб, пряности и лепить из получившейся массы мясные шарики, но простое и доступное блюдо распространилось и прижилось во многих кухнях мира. В отличие от других популярных блюд, это заняло сразу две строчки в меню: в качестве второго, приготовленного в соусе, и жидкого первого блюда на основе бульона.
Вкусовые качества супа с фрикадельками определяются набором используемых ингредиентов, а в зависимости от региона они могут быть самыми разными. Взяв их себе на заметку, из привычного и повседневного супа с мясными шариками можно сделать совсем не скучное блюдо. Эта подборка из 7 рецептов подскажет, как придать привычному супу с фрикадельками новый вкус.

— Суп с фрикадельками и рисом —

Ингредиенты:
  • 1/2 чашки риса
  • 3 стакана воды
  • 4 чашки куриного бульона
  • 2 больших яичных желтка
  • 1/2 чашки свежего лимонного сока
  • 340 гр. фарша из ягненка или индейки
  • 1/3 чашки сладкого лука, измельчить
  • 2 ч.л. мелко нарезанной мяты
  • 3 ст.л. мелко нарезанного укропа + для подачи
  • 1 + 1/4 ч.л. мелко натертой лимонной цедры
  • Кошерная соль
  • Свежемолотый перец
  • Немного муки на подпыл
Приготовление:
В большой кастрюле залить рис водой, приправить солью и довести до кипения. Варить на медленном огне, пока рис не станет мягким и почти вся вода не впитывается, около 15 минут. Переложить 1/2 чашки риса в блендер, а оставшийся рис распределить на тарелке.
Добавить в кастрюлю куриный бульон и довести до кипения. Перелить 1 чашку горячего бульона в блендер и пюрировать вместе с рисом, пока масса не станет гладкой. При включенном двигателе добавить яичные желтки и лимонный сок и смешать до получения однородной массы. Приправить солью и перцем. Выложить смесь в бульон и разогреть на слабом огне.
В средней миске смешать фарш с луком, мятой, 2 столовыми ложками укропа, 1/4 чайной ложки лимонной цедры, 2 чайными ложками кошерной соли и 1/2 чайной ложки перца. Слепить 2,5 см. шарики.
Слегка присыпать фрикадельки мукой, стряхнуть излишки и выложить фрикадельки в бульон. Увеличить огонь до среднего и варить до полной готовности фрикаделек, 8-10 минут. Добавить оставшийся на тарелке рис, 1 столовую ложку нарезанного укропа, 1 чайную ложку лимонной цедры, приправить солью и перцем. Разлить суп по тарелкам, украсить веточками укропа и подавать.

— Суп с грибами и фрикадельками —

Ингредиенты:
  • 4 чашки мясного бульона
  • 1 чашка воды
  • 1/2 чашки перловой крупы
  • 1 большая веточка тимьяна
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 450 гр. смеси из лесных и тепличных грибов, почистить и тонко нарезать
  • 1 большой лук-шалот, мелко нарезать
  • 230 гр. фарша из вырезки
  • 1 большое яйцо
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 2 ст.л. тертого пармезана
  • 2 ст.л. нарезанных листьев петрушки
  • Опционально сметана для подачи
  • Соль и свежемолотый перец
Приготовление:
В большую кастрюлю вылить бульон и воду, добавить перловую крупу и тимьян. Приправить солью и перцем и довести до кипения. Накрыть крышкой и варить на слабом огне до тех пор, пока ячмень не станет нежным, примерно 15-20 минут.
Между тем в большой сковороде разогреть масло. Добавить грибы и лук-шалот, приправить солью и перцем и обжарить на сильном огне до готовности и золотистого цвета, около 8 минут. В средней миске смешать фарш, яйцо, сухари, сыр, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Фарш вымесить до однородного состояния, затем скатать шестнадцать 2,5 см. шариков.
Выложить фрикадельки и грибы в бульон. Варить на умеренном огне, пока фрикадельки не сварятся, около 8 минут. Выбросить тимьян. Добавить в суп зелень петрушки и разлить по тарелкам.

— Суп с ячменем и фрикадельками —

Ингредиенты:
  • 1 чашка ячменя
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 большой зубчик чеснока, очень мелко нарезать
  • 6 чашек куриного бульона
  • 450 гр. фарша из курицы
  • Кошерная соль и свежемолотый черный перец
  • 5 чашек шпината
Приготовление:
В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой сварить ячмень до состояния аль денте, около 8 минут. Слить воду, промыть ячмень холодной водой, пока он не остынет.
Между тем в средней кастрюле разогреть оливковое масло. Сформировать фрикадельки и выложить их в кастрюлю. Готовить на умеренно сильном огне, пока они не подрумянятся, около 4 минут. Шумовкой переложить фрикадельки на тарелку. Добавить в кастрюлю чеснок и обжарить на умеренном огне до золотистого цвета, около 1 минуты. Влить куриный бульон, довести до кипения, приправить солью и перцем. Выложить в бульон фрикадельки и варить на медленном огне до готовности, около 3 минут.
Добавить в бульон шпинат и охлажденный ячмень и варить, помешивая, до тех пор, пока шпинат не начнет увядать, около 1 минуты. Разлить суп по тарелкам и подавать.

— Острый суп с чили, шпинатом и фрикадельками —

Ингредиенты:
  • 660 гр. чили поблано
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 большая белая луковица, мелко нарезать
  • 1,5 ч.л. молотого кумина
  • 1,5 ч.л. молотого кориандра
  • 5 больших зубчиков чеснока, измельчить
  • 280 гр. нарезанного шпината
  • 1 литр куриного бульона
  • 1 ломтик белого хлеба для сэндвичей
  • 1/4 стакана молока
  • 230 гр. куриного фарша
  • 230 гр. свиного фарша
  • 1 ч.л. порошка чили анчо
  • Одна 400 гр. банка белой консервированной кукурузы
  • 2 ст.л. нарезанной кинзы
  • Кошерная соль
Приготовление:
Чили поблано запечь в духовке в режиме гриль, пока он не обуглится. Переложить чили в миску, накрыть полиэтиленовой пленкой и дать остыть. Снять кожицу и очистить от семян. Переложить в блендер и пюрировать до получения однородной массы.
В эмалированной чугунной кастрюле разогреть масло. Добавить лук, кумин, кориандр и 4 зубчика чеснока. Готовить на медленном огне, пока лук не станет мягким, около 8 минут. Добавить протертый чили и готовить, помешивая, пока смесь не загустеет, около 5 минут. Выложить шпинат и влить бульон, приправить солью. Варить на медленном огне до тех пор, пока шпинат не начнет распадаться, около 15 минут.
Между тем в миске смешать хлеб и молоко. Добавить фарш, чили порошок, оставшийся чеснок и 1 чайную ложку соли и аккуратно вымесить. Скатать шарики и добавить их вместе с кукурузой в бульон. Варить на медленном огне до готовности фрикаделек, приблизительно 15 минут. Посыпать суп кинзой и подавать.

— Суп с фрикадельками и салатом эскароль —

Ингредиенты:
  • 450 гр. фарша из индейки
  • 2 яйца, взбить вместе
  • 1 зубчик чеснока, измельчить
  • 1 небольшая луковица, измельчить
  • 1/2 стакана панировочных сухарей
  • 1/2 стакана тертого пармезана
  • 1/2 чашки нарезанной свежей петрушки
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 230 гр. салата эскароль, листья тщательно промыть и нарезать
  • 1,5 литра куриного бульона
  • 2 стакана воды
  • 2 ст.л. красного или белого винного уксуса
  • 1/4 ч.л. хлопьев красного перца
Приготовление:
В средней миске смешать индейку, яйца, чеснок, лук, панировочные сухари, пармезан, петрушку, 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки черного перца. Сформировать из получившейся смеси 20 фрикаделек.
В большой сковороде разогреть на среднем огне 1,5 столовые ложки масла. Выложить половину фрикаделек и обжарить, переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон, около 5 минут. Снять фрикадельки со сковороды и обсушить от излишков масла на бумажных полотенцах. Повторить с оставшимися фрикадельками и оливковым маслом.
Выложить все фрикадельки, салат эскароль, бульон, воду, уксус, хлопья красного перца и оставшуюся соль в большую кастрюлю. Накрыть крышкой и довести на умеренном огне до кипения, помешивая время от времени. Разлить суп по тарелкам и подавать.

— Сицилийский суп —

Ингредиенты:
  • 230 гр. говяжьего фарша
  • 5 ст.л. нарезанной свежей петрушки
  • 1/4 стакана тертого пармезана + для подачи
  • 2 ст.л. изюма
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1 яйцо, взбить
  • 5 зубчиков чеснока, измельчить
  • 2,5 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 моркови, нарезать небольшими кубиками
  • 1 луковица, нарезать
  • 2 сельдерей, нарезать небольшими кубиками
  • 1 цукини, нарезать небольшими кубиками
  • 1,5 литра куриного бульона
  • 1 чашка консервированных измельченных помидоров в густом пюре
  • 1/2 ч.л. сушеного розмарина или 2 ч.л. измельченного свежего розмарина
  • 1 чашка макаронных изделий небольшого размера вроде ракушек
Приготовление:
В средней миске смешать фарш, 4 столовые ложки петрушки, пармезан, изюм, сухари, яйцо, половину чеснока, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца. Сформировать 24 фрикадельки.
В большой кастрюле разогреть на умеренном огне масло. Добавить морковь, лук, сельдерей и оставшиеся чеснок и готовить, помешивая, пока овощи не начнут размягчаться, около 5 минут. Добавить цукини и готовить, помешивая, в течение 5 минут. Влить бульон, выложить помидоры и розмарин, приправить 2 чайными ложками соли. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, прикрыв не полностью кастрюлю крышкой, в течение 10 минут.
Добавить в суп оставшуюся столовую ложку петрушки, 1/4 чайной ложки перца и пасту. Варить на медленном огне в течение 5 минут. Выложить фрикадельки и варить до готовности, приблизительно 5-8 минут. Подавать суп с пармезаном.

— Мексиканский суп —

Ингредиенты:
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 маленький красный лук, нарезать
  • 2 перца халапеньо, очистить от семян, удалить плодоножку, нарезать
  • 1 цукини, нарезать небольшими кубиками
  • 2 + 1/4 ч.л. сушеного орегано
  • 1/2 ч.л. молотого кумина
  • 1 литр куриного бульона
  • 2 стакана воды
  • 1,5 чашки консервированных помидоров, нарезанных кубиками, обсушить
  • 1 + 3/4 ч.л. соли
  • 3/4 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 230 гр. говяжьего фарша
  • 2 зубчика чеснока, измельчить
  • 2,5 ст.л. панировочных сухарей
  • 1 яйцо, взбить
  • 1 чашка свежих или замороженных кукурузных зерен
  • 1 ст.л. сока лайма
Приготовление:
В большой кастрюле разогреть на среднем огне масло. Добавить лук и половину халапеньо и готовить, помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 5 минут. Добавить цукини, 1,5 чайные ложки орегано, 1/4 чайной ложки кумина и варить, помешивая, до тех пор, пока цукини не размягчатся, около 3 минут.
Добавить бульон, воду, помидоры, 1 + 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки черного перца. Довести суп до кипения. Варить на медленном огне в течение 15 минут.
Между тем в небольшой миске смешать фарш, чеснок, оставшийся халапеньо, 1/4 чайной ложки кумина, 3/4 чайной ложки сушеного орегано, 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки черного перца, сухари и яйцо. Сформировать 24 фрикадельки.
Добавить фрикадельки и кукурузу в суп и варить на медленном огне до готовности фрикаделек, около 5-8 минут. Влить сок лайма, перемешать и разлить по тарелкам.
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