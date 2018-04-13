6 рецептов, которые превратят макароны в изысканное блюдо

Макароны — универсальное блюдо, которое мы воспринимаем как гарнир к мясу. Они есть в каждом доме, ведь их так просто и быстро готовить. К тому же это далеко не самый дорогой продукт, который сегодня можно найти на полках магазинов. Но есть одни макароны вряд ли кто захочет, ведь мы любим кушать вкусно, а макароны не ассоциируются у людей как блюдо изысканное, исключительное. Оказывается, есть множество рецептов, которые могут превратить дары Италии в настоящий кулинарный шедевр. А самое главное, что эти рецепты простые и доступные.

1. Макароны с беконом и брокколи

Ингредиенты: — 340 грамм бекона, нарезанного кубиками; — свежемолотый черный перец; — 1 нарезанная головка брокколи; — 2 столовые ложки оливкового масла; — поваренная соль по вкусу; — 1 столовая ложка горчицы; — 1/4 чашки уксуса; — 1 чашка панировочных сухарей; — лимонный сок; — 2 чайные ложки чесночного порошка; — 1/2 чайной ложки кайенского перца; — 1 столовая ложка растопленного сливочного масла. Приготовление: 1. Нагрей большую сковороду на среднем огне. Положи на нее кусочки бекона, посыпь черным перцем. Обжарь бекон до хрустящей корочки. 2. Убери бекон из сковороды и промокни его бумажным полотенцем; слей 1/2 жира, оставшегося от жарки, а другой половине дай остыть. 3. Разогрей духовку до 400 градусов, положи на противень пергаментную бумагу, затем обмакни брокколи в оливковом масле, приправь солью и перцем, разложи равномерно на поверхности противня и поставь в печь на 17-20 минут. 4. В то время как брокколи жарится, смешай оставшийся от жарки бекона жир с горчицей и уксусом. 5. Свари макароны, подсолив воду по вкусу. 6. В специальной миске смешай панировочные сухари с лимонным соком, чесночным порошком и кайенским перцем, затем добавь растопленное сливочное масло. 7. Когда брокколи приобретет золотистый цвет, достань ее из духовки, посыпь панировочными сухарями и верни обратно еще на 5 минут. 8. Теперь смешай все получившиеся ингредиенты и наслаждайся. Вкус Мексики: 5 отменных рецептов буррито

2. Паста песто с моцареллой и помидором

Ингредиенты: — 1 чашка вареной томатной пасты; — 1 столовая ложка оливкового масла; — горсть помидоров черри, нарезанных пополам; — 2 столовые ложки соуса песто; — небольшая головка 2% сыра, нарезанного мелкими кусочками; — свежий базилик для украшения блюда. Приготовление: 1. Свари макароны, добавив соль по вкусу. 2. Слей воду, добавь соус песто, моцареллу, помидоры и базилик. 3. Добавь ложку томатной пасты и тщательно размешай. 4. Укрась базиликом, но не переборщи, чтобы не перебить вкус. 5 отменных рецептов куриных палочек

3. Макароны с авокадо и черной фасолью

Ингредиенты: — 1/2 стакана оливкового масла; — 1/4 стакана свежевыжатого сока лайма; — 1 столовая ложка соды; — 1/4 чашки нарезанной свежей кинзы; — 1 чайная ложка чесночного порошка; — 1/2 чайной ложки тмина; — 1/2 чайной ложки кайенского перца; — соль и молотый черный перец; — 400 мл уксуса; — 400 грамм черной фасоли (отварной или консервированной); — 430 грамм зерен консервированной кукурузы; — 1 измельченный халапеньо; — 2 авокадо; — 1/2 стакана молотого кориандра. Приготовление: 1. Взбей оливковое масло с соком лайма, содой и кориандром. Затем смешай с чесночным порошком, тмином, кайенским перцем, солью и черным перцем. 2. Свари макароны, затем слей воду и дай им чуть-чуть остыть. 3. Смешай охлажденную пасту с черными бобами, кукурузой и халапеньо. Затем все это хорошенько размешай, добавь нарезанный авокадо и кинзу. 4. Подавай к столу сразу же после приготовления и не храни более суток.

4. Паста с луком, помидорами, сыром фета и бальзамическим уксусом

Ингредиенты: — 170 грамм сырой фарфалле (макароны в форме бабочек); — 2 чашки черри, нарезанных пополам; — 1 чашка бессемянного зеленого винограда, нарезанного пополам; — 1/3 чашки тонко нарезанных свежих листьев базилика; — 2 столовые ложки белого бальзамического уксуса; — 2 столовые ложки нарезанного лука-шалот; — 2 чайные ложки каперсов (нераспустившихся цветочных бутонов); — 1 чайная ложка дижонской горчицы; — 1/2 чайной ложки соли; — 1/4 чайной ложки черного перца; — 4 чайные ложки оливкового масла Экстра Вирджин 1; — 114 грамм упакованного сметанообразного сыра фета. Приготовление: 1. Свари макароны, добавив соль по вкусу. Слей воду и смешай приготовленные фарфалле с помидорами, виноградом и базиликом в большой миске. 2. Далее смешай уксус со следующими ингредиентами: в маленькой миске, помешивая венчиком, добавь масло в смесь уксуса, затем соедини получившуюся смесь с содержимым миски, где находятся макароны, добавь сыр фета. 3. Соедини 1 чайную ложку оливкового масла с 1/4 чайной ложки соли, 1/8 чайной ложки молотого черного перца и 400 граммами нарезанной спаржи. Нагрей сковородку на среднем огне и обжарь получившуюся смесь, затем добавь его в макароны.

5. «Взрослые» спагетти

Ингредиенты: — 2 банки (по 400 грамм) очищенных помидоров; — 1/4 банки панировочных японских сухарей (панко); — 1 столовая ложка грубо тертого пармезана плюс еще немного для сервировки; — 1/2 чайной ложки сушеного орегано; — 1/4 чайной ложки чесночного порошка; — 1/4 чайной ложки красного острого перца; — кошерная соль; — 1 взбитое яйцо; — 5 столовых ложек жирных сливок; — 500 грамм говяжьего фарша; — 2 столовые ложки оливкового масла; — 1/2 головки лука, мелко нарезанного; — 1 большая, мелко нарезанная головка чеснока; — молотый черный перец; — 2 столовые ложки томатной пасты; — 2 чайные ложки сладкой паприки; — 1 столовая ложка сахара; — базилик; — 350 грамм макарон (трубчатых). Приготовление: 1. Измельчи помидоры в блендере. 2. Смешай панировочные сухари, сыр, орегано, чесночный порошок, 1/4 ч.л. хлопьев красного перца и 1/2 ч.л. соли в средней чаше. Смешай со сливками и яйцами. Добавь фарш и перемешай до получения однородной массы. 3. Нагрей масло в большой сковороде, предпочтительно чугунной, на среднем огне. Поджарь фрикадельки, периодически их переворачивая, до тех пор, пока они не будут слегка обжарены со всех сторон, но не полностью приготовлены. 4. Обжарь лук и чеснок в той же сковороде, периодически помешивая, пока лук не станет полупрозрачным и мягким — около 5 минут; приправь солью и перцем. Добавь томатную пасту, жарь до кирпично-красного цвета около 1 минуты. Добавь паприку и щепотку красных перцовых хлопьев, затем жарь еще около 1 минуты. Добавь сахар, базилик и томатное пюре. Сделай огонь потише и туши около 20 минут. Добавь фрикадельки и продолжай тушить блюдо около 5-10 минут до полной готовности. 5. Отвари макароны, а затем добавь получившийся соус с фрикадельками.

6. Спагетти с помидорами и соусом песто

Ингредиенты: — 2/3 чашки грецких орехов; — 1 килограмм помидоров черри, нарезанных пополам; — 2 столовые ложки оливкового масла; — кошерная соль; — 6 масляных анчоусов, грубо нарезанных; — 2 зубчика чеснока, крупно нарезанных; — 1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры; — 1/4 чайной ложки измельченных хлопьев красного перца; — 15 грамм пармезана (мелко потереть); — 1 чайная ложка молотого черного перца; — 350 грамм спагетти; — 1/2 чашки базилика. Приготовление: 1. Разогрей духовку до 350°. Выложи на противень грецкие орехи, поставь в печь на 5-7 минут. 2. Выложи на противень помидоры, добавь 2 столовые ложки оливкового масла, чтобы помидоры были покрыты им со всех сторон, добавь соль. Поставь в духовку на 5-7 минут. 3. Смешай анчоусы, чеснок, лимонную цедру и добавь хлопья красного перца по вкусу. Добавь пармезан, грецкие орехи и полпорции помидоров. Затем соедини все это с третью чаши масла. Приправь солью, перцем и перемешай получившуюся смесь в глубокой миске. 4. Отвари макароны. Вари их в большой кастрюле, чтобы в дальнейшем туда можно было добавить получившуюся смесь. 5. Соедини макароны с соусом песто и получившейся смесью, укрась сыром и восхитись своими кулинарными навыками. 6 вкусных рецептов для перекуса