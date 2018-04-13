Как в ресторане: три рецепта овсянки от шеф-поваров

Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке (World Festival of Oatmeal). В этом году он пройдет уже в 33-й раз. На фестивале не только готовят и дегустируют овсянку и выпечку из овсяных хлопьев, но и веселятся всласть: проводят конкурсы на скорость поедания овсянки, устраивают бои в каше, валяются в ней, танцуют в огромных емкостях с овсянкой. В общем, ведут себя так, как им никто и никогда не позволял вести себя в детстве, а так хотелось!

В честь этого развеселого праздника «МИР 24» публикует лучшие рецепты овсяной каши, которыми поделились с нами шеф-повара московских ресторанов.

А каждое воскресенье в 10.15 на телеканале «МИР» смотрите программу «Как в ресторане». В ней мы раскрываем секреты мировых шеф-поваров, честно рассказываем о том, о чем вам больше никто не расскажет: хитрости приготовления и рецепты даже самых изысканных ресторанных блюд. Мы покажем то, что повара оставляют за закрытой дверью кухни. Профессиональные секреты и решения, чтобы зрители на своей кухне смогли готовить, как в ресторане, вы увидите каждое воскресенье в 10.15 на телеканале «МИР».

С грецким орехом и сухофруктами

Фото: предоставлено рестораном

{} Так овсяную кашу готовят в Грузии. Шеф-повар ресторана «Казбек», тбилисец Мамия Джоджуа делится рецептом, по которому готовят овсянку в семье его родителей.

Ингредиенты:

На одну порцию:

Овсяная крупа — 30 г Молоко — 200 г Соль — 1 г Инжир — 5 г Изюм — 5 г Яблоко сухое — 5 г Чернослив — 5 г Грецкий орех — 3 г Фундук — 3 г Мёд — 10 г Как готовить:

Довести молоко до кипения, всыпать крупу и варить до готовности. Добавить немного соли. Мелко нарезать сухофрукты (инжир, изюм, яблоко, чернослив). Добавить эту смесь в кашу и перемешать.

Выложить кашу на тарелку, посыпать рубленными орехами и полить медом.

С марципаном и лимонным желе

Фото: предоставлено рестораном

{} Этим рецептом с нами поделился шеф-повар кафе «Мечтатели» Виктор Гусев . Виктор — великий знаток вкусовых и тактильных контрастов в кулинарии! Теплую густую и сладкую овсянку он дополняет освежающим холодным и кислым лимонным желе. Плюс, как дополнительный нюанс, плотный вкус настоящего миндального марципана… Это надо пробовать!

Ингредиенты:

Овсянка — 80 г Молоко — 100 мл Сливки — 50 мл Марципан — 10 г Лимонное желе — 10 г Соль и сахар — по вкусу

Для желе:

Лимон — 1 шт Сахар — 10 г Вода — 20 мл Агар-агар — 2 г Как готовить:

Приготовить лимонное желе надо заранее. Лучше с вечера, чтобы утром готовое желе уже стояло в холодильнике и ждало своего часа. Мякоть лимона нарезать мелким кубиком, цедру очистить от белого слоя и нарезать кубиком. Проварить цедру с мякотью в сахарном сиропе, процедить. Добить агар-агар, довести до кипения и остудить. Полученную массу пробить блендером, протереть, добавить сцеженную мякоть и перемешать. Выложить в плоскую форму с бортиками. Поставить в холодильник для застывания.

Овсянку отварить до готовности в молоке с добавлением сливок, чуть-чуть посолить и добавить сахар по вкусу. Подать кашу теплой, но не горячей, украсив марципаном и лимонным желе.

С лимонным кремом и корицей

Фото: предоставлено рестораном

{} Вкус лимона отлично сочетается с овсянкой, считают кулинары. Вот и в ресторане «Moregrill» тоже используют это вкусовое сочетание, но готовят к овсянке цитрусовый крем. Плюс корица… Это очень вкусно, вот попробуйте!

Ингредиенты:

Вода — 300 мл Геркулес — 100 г Корица — 1 щепотка

Молоко — 30 мл Сахар — 6 г Сливки 33% — 7 мл Сливочное масло — 0,5 ч.л.

Цедра апельсина — 1 щепотка

Лимонный крем — 50 г Для лимонного крема:

Желатин — 5 г Яйцо — 2 шт Яичные желтки — 6 шт Апельсиновый сок — 100 мл Лимонный сок — 70 г Сахар — 150 г Сливочное масло — 130 г Как готовить:

Цитрусовый крем делаем заранее: он должен успеть застыть в холодильнике. Апельсиновый и лимонный соки смешиваем и выпариваем на одну треть от всего объема. Чуть остужаем. Отдельно взбиваем яйца и желтки. Затем соединяем их со смесью соков, добавляем сахар, снова взбиваем. Добавляем желатин. Тщательно перемешиваем и ставим в холодильник на 1 час (можно и больше).

Запариваем крупу в горячей воде (пропорция 1 часть крупы, 3 части воды). Настаиваем около часа. Добавляем сливки, сливочное масло, соль и сахар. Перемешиваем. Остывший лимонный крем выкладываем на кашу (на 1 порцию — 50 г крема). При подаче посыпаем лимонной цедрой и корицей. Приятного аппетита!

В чем секрет овсянки

{} Овсянка — это не только вкусно, но и необыкновенно полезно! В ней множество витаминов, макро— и микроэлементов. Благодаря этому чудесная каша улучшает мозговую деятельность (за счет того, что витамины группы В положительно влияют на память и ясность ума). Она стабилизирует эмоциональный фон, очищает организм от токсинов и солей тяжелых металлов, противостоит образованию холестериновых бляшек и помогает похудеть.

Геркулесовой кашей овсянку назвали в СССР. И был это отличный пиар-ход, рассчитанный на то, что дети, да и взрослые тоже, вдохновятся перспективой стать такими же сильными, как древнегреческий герой Геракл, которого римляне называли Геркулесом. Тот, как известно, в детстве рос, как на дрожжах и с каждым днем становился все сильнее. И, право же, овсянка действительно вполне способна творить такие чудеса!

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