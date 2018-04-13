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Яблочные маффины с крошкой
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Яблочные маффины с крошкой 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Маффины — очень легкий в приготовлении, но эффектно выглядящий и очень вкусный десерт.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  яйца 1 шт  коричневый сахар 220 г  яблочное пюре 300 мл  разрыхлитель 1 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
мускатный орех 0,5 ч. л.
мука 200 г  Способ приготовления
Для приготовления крошки положите в миску 60 г масла, 50 г муки, 90 г сахара, 0,5 чайной ложки корицы и 0,25 чайной ложки мускатного ореха. Руками перетрите смесь в крошку (можно использовать кухонный комбайн).
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Яблочное пюре вылейте в миску и добавьте к нему разрыхлитель. Перемешайте до полного растворения.
В отдельную емкость просейте оставшуюся муку. Затем добавьте корицу и мускатный орех, перемешайте.
Оставшееся масло взбейте со 130 г сахара. Затем вбейте яйцо и взбивайте до однородности и кремовой текстуры.
По очереди добавляйте в масляно-сахарную смесь яблочное пюре и муку со специями. Тщательно перемешайте. Разложите тесто по формочкам, наполняя их на 2/3. Сверху посыпьте крошкой и слегка прижмите пальцами.
Выпекайте при температуре 175 градусов около 20 минут.
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