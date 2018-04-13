Яблочные маффины с крошкой

Маффины — очень легкий в приготовлении, но эффектно выглядящий и очень вкусный десерт.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г яйца 1 шт коричневый сахар 220 г яблочное пюре 300 мл разрыхлитель 1 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

мускатный орех 0,5 ч. л.

мука 200 г Способ приготовления

Для приготовления крошки положите в миску 60 г масла, 50 г муки, 90 г сахара, 0,5 чайной ложки корицы и 0,25 чайной ложки мускатного ореха. Руками перетрите смесь в крошку (можно использовать кухонный комбайн).

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Яблочное пюре вылейте в миску и добавьте к нему разрыхлитель. Перемешайте до полного растворения.

В отдельную емкость просейте оставшуюся муку. Затем добавьте корицу и мускатный орех, перемешайте.

Оставшееся масло взбейте со 130 г сахара. Затем вбейте яйцо и взбивайте до однородности и кремовой текстуры.

По очереди добавляйте в масляно-сахарную смесь яблочное пюре и муку со специями. Тщательно перемешайте. Разложите тесто по формочкам, наполняя их на 2/3. Сверху посыпьте крошкой и слегка прижмите пальцами.

Выпекайте при температуре 175 градусов около 20 минут.