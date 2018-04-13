Во Владивостоке пресечена придорожная торговля куриными яйцами

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками отдела МВД России на территории города Владивостока за прошедшую неделю выявили и пресекли пять случаев придорожной торговли куриным яйцом с нарушением ветеринарного законодательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота куриных яиц из оборота было исключено более 400 штук куриного яйца без маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих прохождение этой продукцией лабораторных исследований по показателям безопасности и качества.