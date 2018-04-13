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Медово-молочное желе
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Медово-молочное желе 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший и очень красивый слоеный десерт — отличное лакомство для детского праздника.
Ингредиенты
Молоко 350 мл  жирные сливки 120 мл  желатин 4,5 ч. л.
ванильный сахар 1 ч. л.
мед 100 мл  холодная вода 450 мл  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Для медового желе смешайте воду с 80 мл меда, сверху насыпьте 3 чайных ложки желатина. Оставьте на 5 минут, чтобы желатин впитал немного воды. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Желатин должен полностью раствориться. Снимите с огня и слегка охладите.
Для молочного желе смешайте молоко, сливки, оставшийся мед и ваниль. Сверху высыпьте оставшийся желатин. Оставьте на 5 минут. Доведите до кипения на медленном огне, пока желатин полностью не растворится. Снимите с огня и слегка охладите.
Возьмите 4 бокала любой удобной вам формы. Налейте слой медового желе и аккуратно поместите бокалы в холодильник на 30 минут. Затем налейте слой молочного желе. Снова охладите в течение 30 минут. Сделайте столько слоев, сколько вам захочется. Перед подачей выньте из холодильника и доведите до комнатной температуры. При желании посыпьте тертым шоколадом.
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