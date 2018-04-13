Медово-молочное желе

Вкуснейший и очень красивый слоеный десерт — отличное лакомство для детского праздника.

Ингредиенты

Молоко 350 мл жирные сливки 120 мл желатин 4,5 ч. л.

ванильный сахар 1 ч. л.

мед 100 мл холодная вода 450 мл Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Для медового желе смешайте воду с 80 мл меда, сверху насыпьте 3 чайных ложки желатина. Оставьте на 5 минут, чтобы желатин впитал немного воды. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Желатин должен полностью раствориться. Снимите с огня и слегка охладите.

Для молочного желе смешайте молоко, сливки, оставшийся мед и ваниль. Сверху высыпьте оставшийся желатин. Оставьте на 5 минут. Доведите до кипения на медленном огне, пока желатин полностью не растворится. Снимите с огня и слегка охладите.

Возьмите 4 бокала любой удобной вам формы. Налейте слой медового желе и аккуратно поместите бокалы в холодильник на 30 минут. Затем налейте слой молочного желе. Снова охладите в течение 30 минут. Сделайте столько слоев, сколько вам захочется. Перед подачей выньте из холодильника и доведите до комнатной температуры. При желании посыпьте тертым шоколадом.