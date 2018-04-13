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Медово-абрикосовое суфле
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Медово-абрикосовое суфле 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежнейшее воздушное суфле с ароматами абрикосов и меда.
Ингредиенты
Курага 150 г  сахар 2 ст. л.
яичные желтки 2 шт  мед 2,5 ст. л.
яичные белки 4 шт  лимонная цедра 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Курагу нарежьте, положите в небольшую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она только покрыла курагу. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте около 20 минут, пока курага не размягчится. Слейте воду и превратите курагу в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Формы для суфле смажьте маслом и присыпьте сахаром.
Взбейте вместе желтки, мед, лимонную цедру и абрикосовое пюре.
Белки взбейте миксером до мягких пиков, затем добавьте оставшийся сахар. Хорошо взбейте.
В абрикосовую смесь добавьте 1 столовую ложку белков и тщательно взбейте. Аккуратно вмешайте оставшиеся белки, следя за тем, чтобы смесь оставалась легкой и воздушной.
Наполните формы суфле, проведите пальцем по краю форм, чтобы суфле при выпечке не растеклось по стенкам и не поднялось выше необходимого.
Выпекайте на верхней решетке духовки в течение 25-30 минут.
Готовое суфле посыпьте сахарной пудрой или какао.
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