Медово-абрикосовое суфле

Нежнейшее воздушное суфле с ароматами абрикосов и меда.

Ингредиенты

Курага 150 г сахар 2 ст. л.

яичные желтки 2 шт мед 2,5 ст. л.

яичные белки 4 шт лимонная цедра 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Курагу нарежьте, положите в небольшую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она только покрыла курагу. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте около 20 минут, пока курага не размягчится. Слейте воду и превратите курагу в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Формы для суфле смажьте маслом и присыпьте сахаром.

Взбейте вместе желтки, мед, лимонную цедру и абрикосовое пюре.

Белки взбейте миксером до мягких пиков, затем добавьте оставшийся сахар. Хорошо взбейте.

В абрикосовую смесь добавьте 1 столовую ложку белков и тщательно взбейте. Аккуратно вмешайте оставшиеся белки, следя за тем, чтобы смесь оставалась легкой и воздушной.

Наполните формы суфле, проведите пальцем по краю форм, чтобы суфле при выпечке не растеклось по стенкам и не поднялось выше необходимого.

Выпекайте на верхней решетке духовки в течение 25-30 минут.

Готовое суфле посыпьте сахарной пудрой или какао.