В Италии выпустили помаду со вкусом пиццы

К Всемирному дню поцелуев, который отмечается 13 апреля, итальянская сеть пиццерий выпустила необычную помаду со вкусом пиццы пепперони.

По словам авторов этой оригинальной идеи, помада выпускается не только в целях развлечения, но и для того, чтобы сделать поцелуи оригинальными, вкусными и по-настоящему незабываемыми.

Помада будет доступна только в красном цвете. Благодаря витаминам А и Е, которые включены в состав, новый косметический товар будет гарантировать уход за губами.

Купить помаду нельзя, ее можно только выиграть, заполнив специальную форму на сайте в течение 13 апреля. Победители будут выбраны случайным образом и получат не только оригинальный подарок, но и огромный кусок настоящей итальянской пиццы.