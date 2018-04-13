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На прилавках появилось фальшивое «масло-призрак»
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На прилавках появилось фальшивое «масло-призрак» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса images.spasibovsem.ru  Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает о появлении на прилавках магазинов фальсифицированного масла, которое произведено предприятием-призраком, ныне несуществующим.
Судя по этикетке, данное масло (а экспертиза показала, что на самом деле это маргарин) произведено на предприятии «Суздальский молочник» с адресом производства: Владимирская область, Суздальский район, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 33, оф. 1.
При проведении проверки Роспотребнадзором выяснилось, что с 2015 года завода «Суздальский молочник» в поселке Садовом больше не существует. Производственного здание в 2015 году было продано другому производителю, а само предприятие, как юридическое лицо, ликвидировано.
«Таким образом, продукция, находящаяся в обороте, изготавливается неизвестными лицами, в неизвестных условиях», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.
Материалы проверки переданы в полицию. Ну а покупателям Владимирской области стоит насторожится, если им на прилавках попадется поддельное масло производителя-призрака, ликвидированного три года назад.
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