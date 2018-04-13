На прилавках появилось фальшивое «масло-призрак»

Фото с ресурса images.spasibovsem.ru Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает о появлении на прилавках магазинов фальсифицированного масла, которое произведено предприятием-призраком, ныне несуществующим.

Судя по этикетке, данное масло (а экспертиза показала, что на самом деле это маргарин) произведено на предприятии «Суздальский молочник» с адресом производства: Владимирская область, Суздальский район, п. Садовый, ул. Владимирская, д. 33, оф. 1.

При проведении проверки Роспотребнадзором выяснилось, что с 2015 года завода «Суздальский молочник» в поселке Садовом больше не существует. Производственного здание в 2015 году было продано другому производителю, а само предприятие, как юридическое лицо, ликвидировано.

«Таким образом, продукция, находящаяся в обороте, изготавливается неизвестными лицами, в неизвестных условиях», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.

Материалы проверки переданы в полицию. Ну а покупателям Владимирской области стоит насторожится, если им на прилавках попадется поддельное масло производителя-призрака, ликвидированного три года назад.