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Еда для детей, от которой без ума даже взрослые
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Еда для детей, от которой без ума даже взрослые 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Фуд-арт — искусство украшения блюд — зародилось в дальневосточных культурах едва ли не 1000 лет назад. Сравнительно недавно оно проникло в европейскую культуру и приобрело самые разнообразные формы: от украшения блюд цветами из томатов и моркови до самых настоящих скульптур из арбузов и тыкв или же картин на тарелке, созданных из всевозможных съедобных элементов.
Считается, что такую еду детишки поглощают с большим удовольствием
А вот food art for kids — это явление оформилось сравнительно недавно и приобрело самую широкую популярность. Оно получило название «фуд-арт для детей», хотя предаются этому увлекательному занятию преимущественно взрослые. Из риса, спагетти, листьев салата, ягод и других съедобных элементов на тарелках выкладываются всевозможные картинки и милые персонажи детских сказок и мультиков. Считается, что такую еду детишки поглощают с большим удовольствием.
Возможно, секрет популярности этого вида прикладного искусства кроется именно в его доступности широким массам: не каждый может приобрести холст, кисти и краски, но буквально каждый может открыть холодильник и нарезать сыр, морковку и листья салата… А дальше — уж насколько хватит фантазии.
Каждый может попробовать себя в фуд-арте для детей
На сайте 7 Дач мы уже писали об искусстве фуд-арта в статьях Забавные украшения блюд. Подача к столу позитива и Фермер Майк и его тыквенные монстры. Но сегодня посмотрим на это искусство несколько с другой стороны.
Сейчас уже трудно сказать, «кто первый начал», но считается что первой была молодая женщина Ли Минг, мать двоих детей из Сингапура, которая, пытаясь побудить своих сынишек кушать больше и лучше, стала придавать обычным продуктам вид очаровательных сказочных персонажей.
Завтрак для маленького школьника. Фото с сайта bentomonsters.com  Старший сын Ли Минг пошел в школу в 2011 году. У мальчика возникли проблемы с адаптацией к школе, и тогда мама, собирая для ребенка завтрак в школу, стала готовить блюда не совсем обычной формы. «Я хотела, чтобы он открыл коробочку с завтраком и улыбнулся, я надеялась его подбодрить и дать ему почувствовать мое присутствие и любовь через этих милых сказочных героев», — говорит Ли Минг.
Осенние мотивы. Фото с сайта bentomonsters.com  Как и всякая мать, Минг готовила обеды и ужины для своих детей. Вот только блюда были не совсем обычными: на тарелке или в коробочке для школьного обеда поселились маленькие панды, лисы, зайцы, милые привидения, Человек-паук и многие другие персонажи детских сказок и мультиков.
Кошачья идилия в тарелке. Фото с сайта bentomonsters.com  Минг говорит, что ее сыновья делают свой вклад в то, что она создает, принимая активное участие в творчестве своей мамы. На оформление каждого блюда уходит полчаса, помимо самой готовки и фотографирования. Хотя Минг сидит дома с детьми, времени у нее хватает приблизительно на 6-7 «милых» блюд в неделю.
Бармалей
Марио из популярной компьютерной игры в коробочке для школьных завтраков. Фото с сайта bentomonsters.com  Частью из них она делится с подписчиками, а часть откладывает в «заначку» для готовящейся книги. Фото своих произведений Ли Минг выкладывает в Инстаграме и на собственном сайте, посвященном фуд-арту для детей.
Веселый снеговичок. Фото с сайта bentomonsters.com  Неожиданно идея «милых блюд» для детворы пришлась по душе многим мамам малышей: аккаунт мамочки из Сингапура получил необыкновенную популярность — у нее 255 тысяч подписчиков и масса последователей — например, Ида Скивенес из Норвегии, которая стала популярной едва ли не более Ли Минг.
Лиса. Творчество Иды Скивенес. Фото с сайта idafrosk.com  Обе женщины ведут свои собственные блоги, дают мастер-классы и даже пишут книги для мам, которые хотят иметь больший душевный контакт со своими детишками.
Яблонька. Творчество Иды Скивенес. Фото с сайта idafrosk.com  А тем временем искусство food art for kids обрело свое независимое существование и двинулось завоевывать мир.
Творчество Саманты Ли. Фото с сайта ufunk.netДля желающих создавать «милые блюда» выпускают руководства, проводят мастер-классы и создают группы в социальных сетях.
Красная Шапочка. Творчество Саманты Ли. Фото с сайта 123inspiration.com  Появились даже профессиональные художники фуд-арта для детей, как, например, Саманта Ли из Малайзии.
Творчество Саманты Ли. Фото с сайта ufunk.netПоскольку искусство фуд-арта — своеобразное, «скоропортящееся», скажем так, то вместо выставок и вернисажей мастера съедобных картин «клубятся» в Инстаграме — самом популярном ресурсе обмена фотографиями.
Покахонтас. Творчество Саманты Ли. Фото с сайта ufunk.net  Самую широкую поддержку это занятие получило в Японии — идею взяли на вооружение владельцы детских кафе. Теперь искусство food art for kids поставлено на профессиональную основу.
Такими блюдами радуют юных посетителей в ресторанах Японии. Фото с сайта boredpanda.com  Японские шеф-повара и дизайнеры являются бесспорными лидерами в создании «милых блюд», но их блестящая работа вдохновила шеф-поваров по всему миру создавать красивые картинки на тарелке, с которыми трудно не поиграть, прежде чем начать их есть.
Маршмелоу для кофе. Фото с сайта boredpanda.comПохоже, взрослые дяди и тети во всем мире притворяются, что food art for kids — просто хороший способ заставить детей поесть, хотя на самом деле с удовольствием возвращаются в детство, чтобы поиграть с содержимым тарелки. Кажется, что очень многие просто растают от радости, если перед ними поставить тарелку, полную рисовых шариков в форме панды, или миску с булочками в форме кролика.
Рисовые человечки в супе. Фото с сайта boredpanda.com  Ну и напоследок — маленький мастер-класс от Ли Минг по созданию для вашего ребенка яично-сосисочного завтрака, или по-другому — сладкой парочки Цыпленка и Медвежонка:
Понадобится всего лишь яйцо… Фото с сайта bentomonsters.com  Плюс листики зелени и немного фантазии. Фото с сайта bentomonsters.com  А вы когда-нибудь делали или ели «милые блюда»? А может, вы признанный мастер фуд-арта для детей? Если да, поделитесь фотографиями с нами!
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