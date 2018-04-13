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Вино: уроки китайского
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Вино: уроки китайского 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Насколько популярно вино в Китае?В последнее время продажи вина замедлились: власти ввели ограничения на роскошные подарки, а вино как раз считается одним из них. Однако истинные любители напитка продолжают его пить, несмотря ни на что. Они говорят: «Мы знаем, что вино сейчас не слишком модно и популярно, но мы всё равно не откажется от него, потому что любим его вкус». Является ли вино традиционной частью китайской культуры?Отвечаем сразу — нет. Но если вы имеете ввиду сложный напиток, с широким и качественном сортовым спектром, различиями во вкусе и аромате, то таким у китайцев всегда считался чай. В нём есть танины и различные текстуры, разные уровни качества: можно купить очень дорогой чай. Поэтому, когда появилось вино, местным жителям не потребовалось много времени, чтобы в нём разобраться. Насколько сильно вино изменило кулинарные пристрастия в Китае?Ещё в начале 90-х годов прошлого столетия Шанхай можно было назвать пустыней. Вино подавали всего в нескольких пятизвёздочных отелях, а винная карта в них была просто ужасной. Теперь его можно встретить практически везде. Как вино сочетается с традиционной китайской едой?Подобрать вино к азиатским блюдам непросто, так как за один приём пищи китайцы могут попробовать рис с курицей, рис с овощами или рис с рыбой. Поэтому сложно выбрать пару к своему обеду или ужину. К большинству китайской, японской, вьетнамской и тайской пищи подходят лёгкие вина с высоким уровнем кислотности и низким содержанием алкоголя. Пино нуар отлично сочетается с блюдами азиатской кухни, как и многие другие белые вина, однако следует избегать ароматных сортов типа гевюрцтраминер. Сочетается ли сладкий рислинг с китайской едой?Если вы не умеете регулировать количество специй в вашей еде, то сочетание таких блюд со сладким вином поможет вам справиться с излишней остротой и перчёностью. В китайской провинции Сычуань местные жители пьют красное вино, которое усиливает жжение во рту благодаря находящимся в нём танинам. Если вы захотите почувствовать, как ваш язык горит, то можете попробовать такое сочетание. Фото: katemangostar / Freepik
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