Десять продуктов, которые помогут похудеть

Злейшим врагом любой диеты является чувство голода. Эффективно с ним бороться помогают продукты, содержащие клетчатку, белок и растительные жиры. Эти компоненты замедляют процесс пищеварения и всасывания питательных веществ, таким образом дольше сохраняя физическую насыщенность без повышения уровня сахара в крови и инсулиновых всплесков. Имеено такие продукты должны попасть к вам в тарелку, чтобы на талии убывали лишние сантиметры, а на весах — килограммы.

Представленные в нашем списке продукты — это не какие-то супер-батончики, а богатые питательными веществами цельные продукты, которые увеличивают сжигание калорий в два раза по сравнению с едой, обработанной промышленными методами.

— Картофель —

Потерявший в связи с недавним увлечением низкоуглеводными диетами свою популярность, сегодня картофель вновь привлекает к себе интерес ученых и диетологов. Средних размеров картофелина содержит 168 кал, 5 г белка и 3 г клетчатки. Благодаря содержащемуся в нем большому количеству крахмала, который при переваривании превращается в глюкозу, картофель способен снабдить организм большим количеством энергии.

— Киноа —

Крупа киноа, которую очень часто относят к зерновым, является на самом деле семенем растения, близкого к свекле и шпинату. Ее необычайную популярность во всем мире обусловило высокое содержание цельного растительного белка (8 грамм на чашку) и столь необходимых витаминов и микроэлементов. Клетчатки в киноа в два раза больше, чем, к примеру, в коричневом рисе, что делает данный продукт неоспоримым победителем в борьбе с чувством голода.

— Яйца —

Два сваренных вкрутую яйца снабдят ваш организм 140 калориями и 12 граммами полноценного белка, что означает наличие в нем всех необходимых 9 аминокислот. Экспериментально доказано, что те, кто употребляют на завтрак яйца, чувствуют себя гораздо более сытыми в течение последующих 24 часов и не склонны к перееданию во время основных приемов пищи.

— Постная говядина —

Постные куски говядины, такие как вырезка или филе, чрезвычайно насыщают, поскольку являются высокобелковым продуктом с полным набором аминокислот. Готовое филе весом в 100 граммов снабдит ваш организм 32 граммами чистого белка при калорийности 200 калорий. Только не перестарайтесь, ведь даже постное красное мясо содержит довольно много насыщенных жиров, переизбыток которых может привести к серьезным заболеваниям. Ограничьтесь одной порцией в неделю.

— Кимчи —

Ферментированные продукты, такие как кимчи и квашеная капуста, содержат пробиотики, которые помогают пищеварению. А здоровое пищеварение гарантирует здоровую работу всего организма. Результаты недавних исследований отдела эндокринологии Медицинской школы в Аджу (Корея) подтвердили крайне положительное влияние кимчи на качество кишечной флоры, улучшение функционирования кишечника, уменьшение жировой массы, устранение воспалений и резистентность к инсулину.

— Рыба —

Еще один очень эффективный источник белка. Многие виды белой рыбы являются постными, а жирные сорта, такие как лосось, изобилуют ценными омега-3 жирами. Некоторые исследования показали, что рыбный белок насыщает организм на гораздо более длительный период времени, чем белок говядины. Объяснение данному факту пока не нашли, необходимы дальнейшие исследования. Одной из возможных причин столь основательного насыщения считают высокое содержание в рыбе аминокислоты L-глутамата, способствующей усилению вкусовых ощущений.

— Чечевица —

Ее присутствие в данном списке неудивительно: установлено, что люди тысячелетиями питались чечевицей, оставаясь сытыми долгие часы благодаря 13 граммам белка и 11 граммам клетчатки на порцию (3/4 чашки). А недавнее исследование выявило, что обедавшие блюдом из бобовых чувствовали себя в среднем на 31% более сытыми чем те, кто утолял голод хлебом или макаронными изделиями.

— Миндаль —

Если вы находитесь в поисках идеальной закуски-на-ходу, обратите внимание на миндаль. Несколько последних исследований установили, что миндаль позволяет не так остро ощущать голод в течение всего дня и есть меньше во время основных приемов пищи. Идеальной порцией считается пригоршня (около 22 штук) орехов, которая содержит в себе 160 калорий, полезные мононенасыщенные жиры, 3 грамма клетчатки и 6 граммов белка. Приятным бонусом выступает избыток витамина Е, столь необходимого для здоровья кожи, волос и ногтей.

— Яблоки и груши —

Хрустящие и твердые или, наоборот, мягкие и сочные, груши представляют собой недорогой и крайне полезный способ победить чувство голода. Пара груш содержит чуть больше 100 калорий и от 4 до 6 граммов ценных питательных волокон, способных подавить аппетит, плюс много антиоксидантов. Недавнее исследование Вашингтонского Университета выявило, что яблоки сорта «Granny Smith» наиболее полезны для кишечной микрофлоры благодаря высокому содержанию неперевариваемых соединений, в том числе диетического волокна.

— Малина —

Ягоды обычно дороже фруктов, и одно только это может заставить вас замедлиться и с наслаждением поглощать ягоду за ягодой, усиливая тем самым получаемое от еды удовольствие. Созревшие на солнце ягоды малины восхитительно сладкие на вкус, при этом содержат на удивление мало сахара (5 грамм на стакан), много клетчатки (8 грамм на стакан) и ценные полифенолы. Таким образом, тяга к сладкому может быть удовлетворена весьма полезным для здоровья способом.