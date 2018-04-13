«Полная импровизация»: рецепт сочной баранины от Ирины Агибаловой

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Агибалова часто делится с поклонниками рецептами разных блюд. Шестьсот тысяч подписчиков следят за кулинарным блогом женщины и с удовольствием пользуются её советами на кухне.

Большое семейство Ирины Александровны, должно быть, очень любит собраться за общим столом и отведать вкусные блюда хозяйки. Наверняка ни один член её семьи не отказывается от добавки, даже если уже достаточно насытился. Женщина подробно рассказывает в своем микроблоге, чем она кормит мужа, детей и внуков, публикуя аппетитные фотографии. На этот раз Ирина порадовала поклонников рецептом сочной и ароматной баранины с шампиньонами в томатном соусе.

Агибалова сразу сообщила пользователям сети, что это её собственный рецепт, и поэтому она не придерживалась никаких строгих правил в приготовлении этого ароматного блюда. Она попросила интернет-поваров, знающих толк в кухне и любящих критиковать её, к примеру, за неправильное соблюдение пропорций, пройти мимо этого поста и не высказываться. «Сразу пишу этот рецепт — полная импровизация!»

«Взяла крупные куски бараньей ноги, обжарила в сотейнике с оливковым маслом до золотистой корочки, добавила вкусную соль с чесноком и травами, крупную луковицу, нарезанную перьями, перемешала, убавила нагрев, накрыла крышкой. В это время приготовила следующие ингредиенты: Морковь Чеснок Сельдерей Шампиньоны Томаты в c/соку Аппетитка Баклажан Кабачок Кинза Укроп Петрушка Базилик» В сотейник минут через 5 добавила крупно нашинкованную морковь, сельдерей, шампиньоны. Положила три столовые ложки аппетитки (соус из помидоров и перца), нарезала мелко помидоры в собственном соку и залила всё в сотейник. Перемешала, закрыла крышкой и тушила на среднем огне примерно минут 15, добавила нарезанные полукружочками кабачок и баклажан, перемешала и тушила ещё 15-20 минут. Добавила зелень и выключила. Отдельно отварила рис«.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) 3 Апр 2018 в 2:39 PDT Подписчицы Ирины оценили такое красивое оформление блюда и поблагодарили хозяйку за то, что она подала им идею для ужина. Они заверили, что непременно накормят своих мужей этим замечательным яством и обязательно поделятся их впечатлениями. А недавно у фолловеров Ирины потекли слюнки при виде запеченной под сыром форели, процессом приготовления которой она также поделилась в Инстаграме.