5 признаний в любви…к шоколаду

Корпусные шоколадные конфеты с начинкой из грейпфрута и кампари

Всегда работайте только с качественным шоколадом, содержащим нужное количество какао. Если хотите делать корпусные конфеты, например, вот такие конфеты Грейпфрут-кампари, в специализированном (онлайн или оффлайн) магазине приобретите форму для конфет из поликарбоната и термометр, лучше пирометр.

Конфеты Грейпфрут-кампари

Корпусные шоколадные конфеты с маракуйей и карамелью

Конфеты Маракуйя-карамель готовятся в корпусе из темперированного шоколада. А чтобы придать им такой такой красивый внешний вид, нужно шоколад залить в специальные формы. С самим шололадом все сложнее: нужно освоить технику темперирования шоколада и какао-масла. Впрочем, навык приходит с опытом.

Конфеты Маракуйя-карамель

Нарезные конфеты с фисташкой и горьким шоколадом

Нарезные конфеты ручной работы относятся к среднему типу сложности в приготовлении. Поэтому конфеты с ганашем «Фисташка-горький шоколад» легко приготовят в домашних условиях те, кто уже пробовал свои силы в конфетном марафоне.

Конфеты Фисташка-горький шоколад

Нарезные шоколадные конфеты с кофейным вкусом

Приготовить нарезные шоколадные конфеты достаточно легко. Конфеты Эспрессо станут идеальным дополнением к чашечке ароматного утреннего или дневного кофе и подарят вам не только хорошее настроение, но и заряд бодрости.

Конфеты Эспрессо

Самые простые в приготовлении шоколадные конфеты

Трюфели, пожалуй, самый популярный вид конфет. Трюфель Карамелизированный шоколад с солью могут легко сделать начинающие кондитеры и шоколатье. Только вот над темперированием шоколада придется хорошо потрудиться.

Трюфель Карамелизированный шоколад с солью