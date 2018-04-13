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5 признаний в любви…к шоколаду
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5 признаний в любви…к шоколаду 

Гастроном 49 минут назад
Фото: Гастроном
Корпусные шоколадные конфеты с начинкой из грейпфрута и кампари
Всегда работайте только с качественным шоколадом, содержащим нужное количество какао. Если хотите делать корпусные конфеты, например, вот такие конфеты Грейпфрут-кампари, в специализированном (онлайн или оффлайн) магазине приобретите форму для конфет из поликарбоната и термометр, лучше пирометр.
Конфеты Грейпфрут-кампари
Корпусные шоколадные конфеты с маракуйей и карамелью
Конфеты Маракуйя-карамель готовятся в корпусе из темперированного шоколада. А чтобы придать им такой такой красивый внешний вид, нужно шоколад залить в специальные формы. С самим шололадом все сложнее: нужно освоить технику темперирования шоколада и какао-масла. Впрочем, навык приходит с опытом.
Конфеты Маракуйя-карамель
Нарезные конфеты с фисташкой и горьким шоколадом
Нарезные конфеты ручной работы относятся к среднему типу сложности в приготовлении. Поэтому конфеты с ганашем «Фисташка-горький шоколад» легко приготовят в домашних условиях те, кто уже пробовал свои силы в конфетном марафоне.
Конфеты Фисташка-горький шоколад
Нарезные шоколадные конфеты с кофейным вкусом
Приготовить нарезные шоколадные конфеты достаточно легко. Конфеты Эспрессо станут идеальным дополнением к чашечке ароматного утреннего или дневного кофе и подарят вам не только хорошее настроение, но и заряд бодрости.
Конфеты Эспрессо
Самые простые в приготовлении шоколадные конфеты
Трюфели, пожалуй, самый популярный вид конфет. Трюфель Карамелизированный шоколад с солью могут легко сделать начинающие кондитеры и шоколатье. Только вот над темперированием шоколада придется хорошо потрудиться.
Трюфель Карамелизированный шоколад с солью
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