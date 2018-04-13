Что делать с остатками кулича

1. Супер-сухарики

Тесто для кулича — это поэма: тут и масло, и яйца, и изюм, и цукаты. Неудивительно, что и сухарики из него получатся царские. Главное — не сжечь их в духовке, ведь кроме муки в куличе много чего намешано. Режем кулич на ломтики толщиной 5-6 см (не мельчите, иначе крошек будет больше, чем целых сухариков). Разогреваем духовку до 100С, ставим в нее противень с нарезанным куличом и сразу выключаем. Времени, за которое духовка будет остывать, вполне хватит, чтобы кусочки подсохли. А вам не придется каждую минуту следить, чтобы сухарики не подгорели. Хранить сухарики лучше в герметичной емкости (например, в банке для печенья или для сыпучих продуктов). Подавать к чаю, кофе или готовить с ними разные десерты (об этом ниже).

Если кулич крошится — не беда. Часть пойдет на сухарики, часть — не посыпку

2. Сладкая крошка

Если кулич крошится, а не режется, тоже не беда. Высыпаем крошки на противень, застеленный бумагой (так их потом легче будет собирать), ставим в духовку и подсушиваем, как сухарики, о которых мы говорили выше. Когда остынут — измельчаем толокушкой. Получается отличная сладкая посыпка для тортов и пирожных, например, домашней картошки. Можно посыпать такой крошкой фруктовый салат или использовать как панировку для фритюра.

3. Быстрый завтрак

Подсохший кулич разломайте на кусочки (или используйте сухарики из него), с вечера залейте молоком, йогуртом или сметаной и оставьте на ночь в холодильнике. Остается разложить эту вкусняшку в креманки и украсить чем угодно: свежими или размороженными ягодами, вареньем, мюсли, кокосовой стружкой, орешками, разломанными козинаками или зефиром. Ну, чем не праздник с утра пораньше!

Быстрый и красивый завтрак с сухариками из кулича

4. Чудесные гренки

Собственно, рецепт мало отличается от гренок обыкновенных: вымочить кусочки кулича (или те же сухарики) в смеси молока и яйца, посыпать сахаром и обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки. Гениально с мармеладом, джемом или со свежей фруктовой нарезкой и взбитыми сливками.

5. Воздушная запеканка

Если куличей вам подарили много и сухарики из них задержались на вашей кухне, то почаще балуйте себе вот такой запеканкой. Возьмите нежный однородный творог (можно разбавить его жирной сметаной в пропорции 1:1, тогда запеканка будет нежнее), вмешайте в него кусочки фруктов или ягод. Затем в смазанную маслом форму выложите слоями сухарики из кулича и творожную массу. Сверху все сооружение можно присыпать крошкой из того же кулича. И — в разогретую до 180С духовку минут на 20.

6. Нежнейший пудинг

Праздничный десерт быстрого приготовления. Смажьте 200 г сухариков сливочным растопленным сливочным маслом, присыпьте сахаром и выложите в один слой в форму для выпечки. Смешайте 300 мл жирных сливок, 3 яйца, 80 г сахара, щепотку корицы и взбейте блендером. Вылейте смесь поверх слоя из кулича, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 150С духовку, подставив снизу емкость с водой. Через 20-25 минут у вас получится нежнейшее суфле, которое станет совершенно неотразимым с шариком мороженого.

Пудинг из кулича — десерт мгновенного приготовления

7. Корж для торта

С этим рецептом справится даже тот, кто в жизни не имел дело с тестом. Смешайте 150 г крошки из кулича (сухарики тоже можно использовать, измельчив в блендере), смешайте со 100 г размягченного сливочного масла. Выложите в форму для выпечки, разровняйте и отправьте в разогретую до 180С духовку минут на 10-12 минут. Использовать такой корж можно для чизкейка, творожного пирога или любого торта с нежным кремом. Самое элементарное решение — покрыть корж взбитыми сливками, а сверху — уложить слой свежих ягод. Роскошно!